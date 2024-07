Motorista dorme ao volante e tomba carreta carregada com adubo na BR-163

Motorista não identificado tombou a carreta que conduzia, na tarde desta segunda-feira (15), na BR-163, em Nova Alvorada do Sul, distante 110 quilômetros de Campo Grande, após dormir ao volante.

De acordo com o site Alvorada Informa, o veículo parou de lado na rodovia, interditando uma das pistas. Por conta disso, o trânsito precisou ser controlado no sistema “Pare e Siga”.

O veículo transportava adubo, que caiu às margens da estrada. Uma equipe da CCR MS Via, concessionária que administra a rodovia, está no local para ajudar a controlar o fluxo de carros. O motorista não se feriu.

Segundo acidente

Na noite desse domingo, uma van ficou destruída após bater de frente com uma carreta na BR-163, também em Nova Alvorada do Sul.

Com o impacto da batida, o motorista, de 39 anos, se feriu e precisou ser socorrido para um hospital da região. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada para registrar a ocorrência.

