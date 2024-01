Polícia Militar de MS reforça operação em áreas urbanas para garantir segurança na Capital

No último final de semana, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul iniciou a Operação Áreas Urbanas em Campo Grande, um esforço concentrado em ampliar o policiamento ostensivo e preventivo. O objetivo primordial é enfrentar os crimes em toda a capital, com a expectativa de que a operação se estenda até o próximo mês.

As unidades da PM estão focadas na execução de um policiamento proativo, priorizando ações preventivas para evitar eventos que possam comprometer a segurança da população local e afetar a sensação de tranquilidade das pessoas.

A Polícia Militar intensificará a presença policial e, quando necessário, adotará medidas repressivas, sempre respeitando e cumprindo os princípios legais relacionados à cidadania e aos direitos humanos.

Além das equipes de radiopatrulha, participam ativamente da operação as Forças Táticas, o BPMTran (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito), o BPMChoque (Batalhão de Polícia Militar de Choque) e outras forças adicionais.

Conforme destacado pelo Comando-Geral da Corporação, essa iniciativa reflete o comprometimento contínuo em proteger os cidadãos e manter a ordem, contribuindo para um ambiente mais seguro e tranquilo. A Polícia Militar está empenhada em assegurar a proteção da comunidade e reforça seu papel essencial na construção de uma sociedade mais segura e harmoniosa.

Com informações da Comunicação PMMS