Três adultos e uma criança morrem após carro invadir pista e colidir com ônibus

Quatro pessoas morreram na madrugada desta segunda-feira (15), após um grave acidente entre um carro de passeio e um ônibus de turismo na MS-338, no km 330, trecho entre Bataguassu e Santa Rita do Pardo. Uma criança de quatro anos está entre os mortos.

Segundo informações do portal Cenário MS, todas as vítimas eram ocupantes do carro de passeio, com placas do município de Ouro Preto do Oeste (RO). Elas foram identificadas como Jéssica Paula da Silva, que dirigia o veículo, Raimundo Gonçalves de Souza, Rodrigo Gonçalves de Souza e a criança por Ellie Gonçalves.

O motorista do ônibus, que transportava bolivianos até a cidade de São Paulo, disse a reportagem local que estava na rodovia sentido Bataguassu, quando por volta das 2h30, viu o carro invadir a pista contrária, vindo em sua direção. Ele alega que tentou desviar, mas ambos os veículos foram para o mesmo lado, o que ocasionou em uma colisão frontal.

No local do acidente foram identificadas marcas no asfalto, o que indica que o motorista do ônibus freou por aproximadamente 50 metros. Nenhum passageiro do ônibus se feriu e as vítimas do carro foram levadas para a cidade de Santa Rita do Pardo.

O trânsito na rodovia seguiu lento, com congestionamento de até 2 quilômetros, até às 8h30, quando ambos os veículos foram retirados.