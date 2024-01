Secretário de Saúde deixará o cargo para concorrer eleições de 2024, confirma Prefeita

Durante evento de renovação da frota de veículo de 15 secretarias da administração municipal, na manhã de segunda-feira (15), a prefeita Adriane Lopes (PP) confirmou a futura saída do Secretário de Saúde Municipal Sandro Benites (Patriota). A secretaria adjunta e médica Rosana Leite de Melo deve assumir a função nos próximos meses.

Sandro é vereador com mandato de 2021 a 2024. O médico pediatra, nutrólogo e toxicologista assumiu a secretária no final de 2022 com a meta de reduzir, após a pandemia da COVID-19, uma fila de 1 bilhão de pessoas aguardando desde um simples exame de sangue até uma cirurgia eletiva.

As últimas polêmicas envolvendo Benites foi quando, na época que ainda era vereador, participou de atos contra o resultado das urnas na eleição presidencial de 2022. Em outra ocasião mais recente, o vereador Ademar Vieira Júnior, o Júnior Coringa (PSD), pediu a demissão de Sandro após flagrar o chefe da pasta de saúde de bigode e chapéu, com os servidores fantasiados e um banquete de comidas típicas de festa junina durante o expediente.

Cotada a assumir a secretaria, Rosana foi secretária extraordinária de enfrentamento à COVID-19 do Ministério da Saúde e antes havia sido diretora do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. A médica cirurgiã foi diretora-presidente do HRMS (Hospital Regional do Estado), em 2019. Ela também fez parte do Conselho Médico e da Comissão de ética Médica da instituição, em 2021.

Já outros secretários que podem sair para as eleições ainda estão discutindo com seus partidos, como é o caso do outro vereador licenciado, que está à frente da Segov (Secretaria de Governo e Relações Institucionais), João Rocha (PP), e do titular da Sidagro (Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio), Adelaido Vila.