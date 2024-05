Polícia Civil de MS prende homem em Cuiabá por abuso sexual praticado contra criança em 2012

Na última quinta-feira (23), a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), se deslocou a Cuiabá- MT, onde realizaram a captura de um indivíduo de 61 anos indiciado por Estupro de Vulnerável, fato ocorrido em 2012. As investigações sobre a prisão se iniciaram durante a Operação Caminhos Seguros, no mês “Maio Laranja, em Campo Grande, onde ocorreram os abusos sexuais contra a criança de 11 anos.

Entretanto, ações de inteligência indicaram o paradeiro do indivíduo na capital Matogrossense. Dessa forma, os investigadores seguiram para Cuiabá e deram continuidade às diligências, localizando-o em uma invasão residencial, no Bairro Jonas Pinheiro III, de onde foi conduzido para a Polinter local para demais providências.

Os esforços de hoje continuarão e visam o combate à exploração sexual infanto-juvenil e à proteção integral de nossas crianças e adolescentes.

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul reitera seu compromisso inabalável com a justiça e a segurança da população, permanecendo incansável na luta contra a exploração e qualquer forma de violência infanto-juvenil.

