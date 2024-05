Confira as interdições no fim de semana na Capital

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) alerta para as interdições no feriado e no decorrer do fim de semana. A orientação é para que os condutores e pedestres tenham atenção redobrada nesses locais de interdição e possam planejar outras rotas.

Confira as interdições:

Domingo, dia 26 maio de 2024

Associação de Moradores do Bairro Guanandi I

Local: Rua Antônio Siufi entre a Rua Itaguassu e Rua Iracema

Horário: Das 07h30 até às 18h

Ação Social Associação de Moradores do Conjunto Aero Rancho

Horário: Das 09h até às 17h

Local: Rua Sônia Ribeiro entre Av. Campestre e Rua Laura Ashley

Execução de Obra

Local: Rua 13 de Maio entre Rua Dom Aquino e Rua Cândido Mariano

Horário: Das 08h até às 18h

Execução de Obra

Local: Rua São Paulo entre a Rua Brasil e Rua Bahia

Horário: Das 07h até às 17h

Caravana Missionária Setor Bandeira

Local: Rua Paula Fernandes entre a Av. Três Barras e Rua dos Estudantes

Horário: Das 07h até às 17h30

Evento 2º Encontro das Famílias

Local: Rua Mainá entre a Rua Michel Calarge e Av. Osvaldo Aranha

Horário: Das 06h até às 21h

Evento Social Associação de Moradores Da Coophavila

Local: Av. Marinha entre a Rua Penísula e Rua do Porto

Horário: Das 15h até às 23h

Segunda-feira, dia 27 maio de 2024

Projeto Sobre Trânsito

Local: Rua Durena entre a rua Nerisca e Rua Conde do Pinhal

Horário: Das 08h até às 09h e das 14h às 15h

