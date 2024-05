Homem confessa assassinato de corretora após ela se recusar a participar de golpe

Ontem, sexta-feria(24), Fabiano Garcia Sanches, 38 anos, confessou que matou a corretora de imóveis Amalha Cristina Mariano Garcia de 43 anos. A motivação do crime, teria sido porque a mulher se recusou a pariticpar do golpe do falso seguro proposto pelo criminoso. O homem foi preso pelo Batalhão de Choque da Polícia após denuncia recebida.

A polícia ainda apura se havia envovlimento amoroso ou não. Ele responderá aos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver

O crime

Segundo o homem, os dois teriam se desintendido após a corretora se recusar a fazer o golpe proposto pelo criminoso. Ele então começou a agredi-lá e a colocou no banco de trás do carro dela, um Jeep Renegade que foi encontrado dias depois do crime.

Ele seguiu para a rodovia e ao perceber que ainda estavca viva, a colocou no porta-malas e a levou para a região próxima ao Terminal Intermodal de Cargas, o Porto Seco, região dos Los Angeles. No local, matou a corretora usando pau e pedras.

Ele tentou se livrar do veículo que foi encontrado abadonado na região do InduBrasil. Ele prertendia fazer o desmanche do veículo passando para terceiros ou que saíssem do país com o carro.

A prisão

Após denuncia encaminhada para a Polícia do Batalhão de Choque de que o criminoso estaria dirigindo um caminhão, uma equipe se deslocou até o local na Avenida ministro João Arinos, onde foi encontrado o caminhão sendo dirigido por Fabiano.

Os policiais o prenderam e durante a abordagem o criminoso confessou o crime. O homem já foi preso por tráfico de drogas, possui passagens pela polícia por esse crime, responde por crimes de trânsito e já estava com mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas

