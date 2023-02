PMA captura tamanduá que andava pelo centro da cidade

Um tamanduá foi encontrado vagando, na noite de ontem (23), pelo centro da cidade de Cassilândia, a 452 km de Campo Grande. Moradores do centro da cidade, telefonaram para a PMA, informando que o animal estava na rua Sebastião Leal.

Eles informavam que estavam preocupados com riscos de o animal ser atropelado, ou atacado por cães, bem como havia pessoas se aproximando demais do bicho. Além disso, havia pessoas próximo ao local, o que poderia ocasionar um acidente.

A PMA foi ao local e realizou a captura do tamanduá com uso de cambões e o colocou em uma caixa de contenção. O animal adulto, que não apresentava nenhum ferimento foi solto em seu habitat natural, em uma área de floresta distância da cidade.

Animais silvestres em ambiente urbano

É comum vermos histórias de pessoas que encontraram animais silvestres em suas casas. Há relatos desde morcegos, corujas, macacos, gambás, preguiças, capivaras até cobras, jacarés e felinos.

Se encontrar um animal silvestre no ambiente urbano, a recomendação é sempre procurar ajuda especializada junto aos órgãos ambientais da sua cidade. É importante não pegar, tocar ou mexer no animal e acionar o Corpo de Bombeiros ou a Polícia Militar Ambiental.

