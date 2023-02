Número de casos confirmados de Dengue sobe para 2.757 em MS

Mato Grosso do Sul contabiliza 2.757 casos confirmados e dois óbitos em decorrência da Dengue em 2023. Os números divulgados hoje (24), representam uma alta de 27,9% ao divulgado na semana anterior, quando foram confirmados 2.155 casos. Os dados são do boletim epidemiológico da SES (Secretaria Estadual de Saúde) divulgado hoje (24).

Desde o início do ano foram confirmados dois óbitos pela doença e outros quatro seguem em investigação. A primeira morte foi uma mulher de 59 anos, residente de Guia Lopes da Laguna, sem comorbidades relatadas.

A segunda vítima foi o adolescente Júlio César Arthur da Costa Escobar, 15, promessa do futebol de MS, Júlio era conhecido como “Mbappé” e morreu em 13 de fevereiro, por Dengue hemorrágica em Dourados.

Panorama da dengue em MS

Em uma semana, o percentual de casos prováveis subiu 30,9%, passando de 5.114 para 6.693. A incidência de casos a cada 100 mil habitantes é de 98,1, enquanto a taxa de letalidade é de 0,7%.

Dentre os municípios de MS com maior incidência de casos por densidade populacional estão Batayporã com 295 casos prováveis, seguido de Bonito (364), Jaraguari (110), Bodoquena (113), Caracol (75), e Ladário (260).

Conforme o boletim da SES, 52% dos casos prováveis foram identificados em mulheres, enquanto o número de homens com suspeita da doença é de 48%. Pessoas entre 20 a 29 anos são as que mais testam positivo, cerca de 19,89% do total de casos prováveis.

No panorama nacional, Mato Grosso do Sul ocupa a 10º posição de incidência de casos, com 6.693 casos prováveis da doença, o que corresponde a uma incidência de 238,2 considerando que em todo o Estado, existem 2.809.394 habitantes.

Cuidados

O atual período de chuvas exige cuidados redobrados para prevenir a disseminação do mosquito Aedes aegypti, que também é transmissor da zika e chikungunya.

Para evitar a proliferação do mosquito a secretaria de saúde recomenda a limpeza diária dos locais utilizados para o armazenamento de água e vasilhas usadas como bebedouros para animais domésticos; recipientes para armazenamento de água devem ser fechados com as tampas originais ou com uma tela de trama pequena, ou tecidos de tramas fechadas, assim, evitando o acesso do mosquito; caixas d’água também devem passar por limpeza regularmente, além de estarem adequadamente fechadas.

Sintomas

Para identificar a Dengue é preciso atentar-se aos sintomas, entre os principais estão:

Dor abdominal intensa e contínua ou dor à palpação do abdômen;

Vômitos persistentes;

Acumulação de líquidos (ascites, derrame pleural, pericárdio);

Sangramento de mucosas;

Letargia ou irritabilidade;

Hipotensão postural (é a diminuição súbita da pressão arterial ao se

levantar de uma posição deitada ou sentada, principalmente quando de

maneira brusca);

Hepatomegalia maior do que 2 cm;

Aumento progressivo do hematócrito.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.