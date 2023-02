Barragem de obra no aeroporto de Dourados transborda e idosos ficam ilhados

Uma barragem feita no Aeroporto Francisco de Matos Pereira, para escoar água da pista, que passa por reformas, transbordou nesta sexta-feira (24) devido aos chuvas, e deixou uma família moradora de um sítio vizinho a obra ilhados, no município de Dourados, a 228 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do portal Dourados News, os moradores eram três idosos, que precisaram deixar a residência e ir para a casa de um familiar nas proximidades. Vários objetos foram atingidos pela água no imóvel da família e o prejuízo está sendo avaliado.

“A barragem não está sendo suficiente, no entanto, vale destacar também que a média estimada de chuva para o município neste mês é de pouco mais de 140 mm e o registro já está próximo de 260 mm”, destacou.

Ainda conforme a Defesa Civil, o 9º Batalhão de Engenharia de Construção do Exército Brasileiro – responsável pela obra – está estruturando uma ação paliativa no Aeroporto. As chuvas de fevereiro já tem superado uma média histórica, de acordo com o portal. A perspectiva para o período era de 146 milímetros de chuva, mas já atingiu 259 milímetros.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) segue com alerta amarelo, ou seja, de perigo potencial, para tempestades na região de Dourados. O alerta indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

