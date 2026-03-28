Plenária final da COP-15 realizará assinatura de acordos e apresentação de resutados neste domingo na Capital

Evento será neste domingo (29/3) e terá aprovação de acordos e atualização de listas de espécies migratórias

Nste domingo (29/3), a partir das 15h, acontecerá a plenária final da COP15 da CMS (sigla em inglês), momento em que serão realizadas as aprovações dos acordos de cooperação e a atualização dos Anexos I e II da Convenção. A plenária será conduzida pelo presidente da COP15 e secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), João Paulo Capobianco, e pela secretária-executiva da CMS, Amy Fraenkel, com a participação das delegações dos países-parte da convenção.

As tratativas e negociações para a sessão final foram realizadas durante toda a COP15, que teve início em Campo Grande no dia 23 de março, consolidando a cidade como palco de debates estratégicos sobre conservação ambiental e cooperação internacional.

Centenas de participantes da 15ª Conferência das Nações Unidas sobre Espécies Migratórias de Animais Silvestres (COP15), em Campo Grande, construíram juntos, na tarde deste sábado (28), um importante legado do encontro global: o plantio de um bosque de árvores nativas e frutíferas. A ação reforça o compromisso da conferência com a preservação ambiental e a sustentabilidade, além de marcar a participação ativa dos representantes de diversos países na conservação da biodiversidade.

Durante a conferência, avanços importantes foram alcançados para a proteção de espécies ameaçadas. O Plano de Ação para Grandes Bagres Migratórios Amazônicos e a inclusão da ariranha na Convenção de Espécies Migratórias de Animais Silvestres (CMS) foram aprovados pela plenária, fortalecendo a cooperação internacional e garantindo estratégias concretas de conservação.

Neste domingo, a Plenária final da COP15 está prevista para começar às 15h (horário local) noBosque Expo, Blue Zone. O último trabalho da Conferência poderá ser assistido pela transmissão no YouTube.

Uma semana de trabalhos foram realizados desde o útlimo dia 23 de março, abertura ofical do evento na Capital, Campo Grande. Líderes e comitiva de várias delegacões estão na cidade e o resultado do encontro será divulgado a todos na plenária final no município.

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