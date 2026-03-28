FestJuv 2026 chega ao fim com shows de Chico Chico e Karla Coronel na UFMS

Shows encerra festival; 3º dia teve espetáculos e premiações reunindo jovens em uma grande celebração de cultura e criatividade

O FestJuv 2026 encerra hoje (28) na Cidade Universitária da UFMS, em Campo Grande, com uma programação repleta de shows, apresentações artísticas e premiações que celebram a cultura e a criatividade dos jovens de 15 a 29 anos. A festa final acontece com destaque para os shows no Palco Livre: às 20h10, Karla Coronel (MS) apresenta “Ecos do Tempo”, e às 21h30, o grupo Chico Chico (RJ) sobe ao palco com o espetáculo “Let It Burn / Deixa Arder”.

O dia reservou uma série de atrações formativas e culturais: o Concurso de Cosplay, com desfile e performance dos participantes, oficinas de escrita criativa, mediação de leitura, criação de aplicativos, interpretação para cinema e TV, e slam de poesia. Durante a tarde, o Teatro Glauce Rocha recebe espetáculos como “Fragmentada”, da Cia Pisando Alto (MS), o solo “Talvez Seja Isso”, da Cia Dançurbana (MS), e “Retrato do Amor Quando Jovem”, com Geni Nuñez (PA).

As premiações também marcaram o encerramento do evento: os vencedores dos concursos literários – Conto, Crônica e Poesia, da Batalha de Rima e do concurso 1 Minuto de Cinema Inspirado na Literatura sobem ao palco para receber os prêmios em dinheiro e ter seus trabalhos exibidos no Festival.

O artista sul-mato-grossense Ney Mato Grosso, abriu o festival na última quinta-feira (26), ocasião que recebeu o título Doutor Honoris Causa, pela UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), mais alta honraria a grandes personalidades e suas influências no progresso da ciências, artes, cultura ou humanidades, concedidas por universidades.

O FestJuv 2026 trouxe, ao longo de três dias, um ambiente de expressão e intercâmbio cultural. Entre os destaques da programação, estiveram exposições e troca de livros na Vila das Letras, oficinas e mesas de discussão sobre literatura, oralidade e criação artística, além de concursos que incentivam a produção literária, audiovisual e musical de jovens de todo o estado.

O evento é totalmente gratuito e reforça o compromisso com a cultura e o desenvolvimento juvenil em Mato Grosso do Sul, oferecendo oportunidades de aprendizado, troca e visibilidade para novos talentos.

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