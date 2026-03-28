Jaime Valler, fundador do Jornal O Estado, recebe título de comendador em São Paulo

O ato solene ocorreu na Assembleia Legislativa de São Paulo e contou com nomes do governo da Zâmbia, país africano, da prefeitura de Parnaíba (SP) e deputados federais e estaduais

Na última sexta-feira (27),Jaime Valler Archives, empresário, fundador e diretor do jornal O Estado de Mato Grosso do Sul, recebeu o título de comendador pela Civil Diplomat Human and Humanitarian Committee, uma organização que capacita civis como agentes humanitários para atuar em crises e promover o bem comum.

Um comendador é uma pessoa que se destaca por suas relevantes atividades e contribuições sociais. É um título concedido por autoridades e representa um enorme prestígio. O ato solene ocorreu na Assembleia Legislativa de São Paulo, às 19h no horário local, e contou com grandes nomes do governo da Zâmbia, país africano, da prefeitura de Parnaíba (SP), deputados federais e estaduais, civis estadunidenses e italianos, além do repórter Carlos Cavalcante e do apresentador Willian Leite.

O título em si não traz surpresas. Jaime começou sua trajetória no jornalismo há mais de 20 anos, quando fundou o jornal O Estado. A trajetória foi difícil, longa e com poucos amigos, nas palavras do próprio diretor. “Eu vim de Maringá com o intuito de trabalhar e fazer acontecer. Passando a fronteira, eu adiantei em uma hora meu relógio e me integrei no contexto em que eu chegava”. Jaime teve que ganhar espaço em um meio, de certa forma, consolidado. “De todos os desafios que eu tive na minha vida, o maior foi o jornal. Foi muito desafiador; eu cheguei em uma época de embate de espaço. Eu cheguei com 0% de espaço, enquanto outros jornais detinham uma certa influência. A caminhada foi dura para eu chegar e ocupar o meu próprio espaço, e acho que conseguimos chegar lá”, relembra. Parte da história de Mato Grosso do Sul, o periódico se tornou um dos mais lidos da região e se mantém até hoje como um aliado do público e da verdade.

Por isso, Jaime acrescenta que “tudo o que eu recebi na minha vida foi doado, não pedido. Coisas como essa não me enaltecem, não me envaidecem”. Para o empresário, credibilidade é a palavra que define o sucesso de qualquer profissional, mas, principalmente, do jornalista. “Se não tiver credibilidade, não é jornal, é apenas uma folha escrita. A nossa maior linha editorial é o compromisso com a população, é de informar coisas certas. A credibilidade é a máxima de um jornal”.

Como um experiente empresário, Jaime entrou na Assembleia Legislativa de São Paulo não apenas para ser nomeado como Comendador, mas também para ver o evento como uma oportunidade de continuar contribuindo com a região sul-mato-grossense. “Isso é o que mais conta. Eu sou uma pessoa que vive muito de conexões com outras pessoas e outros estados, para trazer para dentro do nosso reduto de trabalho mais conhecimento e mais oportunidades de sucesso”. Embora tenha recebido algumas homenagens durante a vida, Jaime diz que essa é diferente. “Geralmente eu sou chamado para receber prêmios de jornalismo, e costumo até mesmo mandar os jornalistas para as homenagens, pois são eles que fazem essa vitória. Mas essa é mais pessoal e eu fico muito grato, muito lisonjeado. Quero estar sempre ajudando a população e o nosso país.

Sobre a política, assunto no qual o nome de Jaime esteve envolvido nos últimos tempos, o fundador afirma: “já quis, mas vi que não preciso vincular meu trabalho à política”. Vendo o que o trabalho fora dos holofotes pode fazer, ele prefere isso: gerenciar uma equipe com quem possa contar, um jornal que faz parte da vida dos sul-mato-grossenses e um trabalho que renda homenagens, como a oportunidade de se tornar um comendador.

Além do título de comendador, Jaime também recebeu o Prêmio Martin Luther King Jr. (Medal of Heart). Esta é a honraria máxima da instituição. Ela é o reconhecimento de que o homenageado incorpora os valores de coragem, compaixão e justiça social.

O convite a Jaime veio das mãos do próprio Chanceler Doutor Minoru Ishiko, liderança no Brasil e diretor de expansão internacional da Jethro International & Diplomacia Civil, uma organização multi-institucional com sede na Europa e presença em mais de 190 países. Minoru já treinou mais de quatro milhões de líderes corporativos.

Em entrevista exclusiva ao jornal O Estado, o chanceler afirmou que Jaime foi escolhido a dedo. “Jaime Valler democratizou o acesso à informação de qualidade por mais de 20 anos. O jornalismo ético é, por essência, uma ferramenta humanitária de justiça social. Sua atuação no setor produtivo não se limitou ao lucro, mas à geração de empregos e ao fortalecimento da economia regional, o que é um ato de responsabilidade social direta”, diz.

A indicação pelo Doutor Minoru Ishiko sublinha que Jaime possui o perfil de pacificador e articulador social, essencial para a Diplomacia Civil, unindo o desenvolvimento econômico ao bem-estar da coletividade. “Amanhã, o Auditório Franco Montoro será palco de um momento histórico para Mato Grosso do Sul”.

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