Planeta Terra atinge marca de 8 bilhões de habitantes

De acordo com estimativas da ONU (Organização das Nações Unidas), nesta terça-feira (15) o planeta Terra chegou a marca de 8 bilhões de habitantes. O número foi alcançado cerca de 11 anos após o mundo chegar aos sete bilhões de pessoas, em 31 de outubro de 2011.

Diversas pessoas acompanharam a contagem de habitantes pelo site de estátistica Worldometer, que até o momento em que esta matéria foi publicada contabilizava mais de 8.000.060.405 habitantes e aumentando.

António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, atribuiu o novo recorde aos avanças cientificos e a melhoria na alimentação, saúde pública e saneamento. Porém, ele ressaltou sobre os riscos de desigualdade e apontou que o planeta tem “um número recorde de pessoas à procura de oportunidades”.

De acordo com o Departamento do Censo dos Estados Unidos, atualizado em julho de 2022, a China é o país mais populoso do mundo, contabilizando 1,4 bilhão de habitantes, seguido pela Índia, com 1,3 bilhão. Juntos, os dois países tem cerca de 25% da população mundial.

Já o Brasil soma 217 milhões de habitantes, ficando em sétimo lugar como país mais populoso do mundo. Mas em relação a maior população da América Latina, ele fica em primeiro lugar.

E é óbvio que com essa nova marca, os usuários das redes sociais iriam comentar. Então que tal conferir alguns memes sobre o novo número de habitantes da Terra?

8 bilhoes d pessoas e vc chorano por 1 — Felca #seita (@Felcca) November 15, 2022

parabens planeta terra pelos 8 bilhões de seguidores acompanho seu trabalho desde criança 💙 — Lucas Olioti (@t3ddyyyyy) November 15, 2022

8 bilhões de pessoa no mundo e eu so tenho 2 amigo kkk — juleo (@ounojo) November 15, 2022

Imagina na hora q vai dar 8 bilhões de pessoas nascem gêmeos e aí serão 9 bilhões — Bebi demais ontem (@amacisas) November 14, 2022

