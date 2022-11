Scarpa se despede de funcionários e companheiros de equipe no Palmeiras

Gustavo Scarpa se despediu hoje dos funcionários e companheiros de equipe na Acadêmia do Centro de Treinamento do Palmeiras (CT), localizado na Barra Funda, em São Paulo. O meia em quatro anos de equipe, conquistou oito taças e muita admiração entre torcedores e dentro do próprio elenco palmeirense.

– A ficha está começando a cair, e é difícil expressar em palavras a gratidão que tenho a Deus e por todos os amigos que fiz aqui. Estou um pouco mais triste do que ontem, mas são ciclos, e esvaziar o quarto foi embaçado e tenso – disse Gustavo Scarpa ao site do Palmeiras.

O atleta, que está de malas prontas para jogar no Nottingham Forrest (ING), fez diversas fotos ao lado das taças conquistadas pelo Palmeiras na manhã de hoje (15).

– Para mim é muito gratificante olhar para todos esses troféus e taças e conseguir lembrar de todos os momentos que passei em cada competição. Isso aqui é uma coroação de todo um trabalho muito bem feito ao longo destes cinco anos.

Há quatro anos de Palmeiras, Scarpa é bicampeão da Libertadores, bicampeão Brasileiro, bicampeão paulista e campeão da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Pela Sociedade Esportiva Palmeiras, foram 233 partidas, com 136 vitórias, e 44 gols marcados.

