Vídeo: Pizzaria afetada pelo vendaval no Los Angeles continua atendendo

Proprietário pede ajuda na compra de pizzas hoje e nos próximos dias

Enquanto a força do vento e da chuva afetava o norte da cidade, no sul de Campo Grande a Pizzaria Don João foi totalmente prejudicada pela ventania durante o intervalo de chuvas na manhã desta sexta-feira (24), na rua Afonso Celso, 443, no Bairro Jardim Los Angeles.

Por volta de 8h30, um vídeo gravado pela câmera de fora do estabelecimento mostra duas mulheres recolhendo mesas e cadeiras diante do tempo chuvoso. Instantes depois, as mulheres são derrubadas e arrastadas pela rajada de vento.

Segundo o proprietário João Paulo de Rodrigues, 33, a mulher e a filha dele que aparecem no vídeo estão bem, mas com lesões nas pernas. Entretanto, a menina de 11 anos está traumatizada e chorosa.

“Não estávamos preparados, sobrevivemos aqui pagando mercadoria. Quando acontece isso, ficamos doidos. O prejuízo foi de R$ 4 mil e agora voltamos para a batalha. Foi coisa de segundos”, declara João.

Ele ainda relata que a esposa e a filha ficaram com arranhões. A estrutura metálica do comércio, que vende salgado durante o dia e pizza no período noturno, ficou destruída. As mesas e cadeiras racharam.

“Agora vamos fazer o ‘feijão com arroz’, não vamos deixar como estava porque ficaremos no prejuízo. Só o concerto do telhado e a mão de obra custa em torno de R$ 5 mil. Pedi para os meninos reaproveitar o que der e diminuir a faixada da frente. Isso deve custar mais ou menos R$ 2,2 mil”, avalia.

O trabalho continua

Apesar do trauma, a pizzaria continua aberta, mas apenas na parte interior e por meio de delivery, de acordo com o proprietário. “Vamos arriscar para ver se conseguimos abrir a parte da frente amanhã.”

Por fim, ele pede ajuda aos leitores e a quem puder pedir uma pizza hoje e nos próximos dias para levantar o capital da empresa. Eles disponibilizaram o telefone pix para quem possa ajuda. Pix: Jéssica Farias Barbosa Cel: 99239 5000.

A pizzaria Don João possui pizza a partir de R$ 50 e está disponível no Ifood, a partir das 18h.

Com informações do repórter João G. Vilalba com Marcos Maluf