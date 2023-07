Confira a coluna “cONectado”

PP ou PSB?

O vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, vive o dilema de sair ou ficar no PP. Ele, que já havia migrado do PSDB para seu atual partido, visando a candidatura de vice, está ciente de que o PP não abre mão da reeleição do atual prefeito de Dourados, Alan Guedes. Para a decisão de trocar o PP pelo PSB e disputar as eleições municipais do próximo ano em Dourados, ele recebeu convite do presidente do PSB, em Mato Grosso do Sul, o ex-deputado estadual Paulo Duarte, que confirmou ter convidado Barbosinha.

“Conversei com ele e aproveitei para convidá-lo para se filiar ao partido, que está de portas abertas. O Barbosinha me disse que teria uma conversa com a senadora Tereza Cristina e depois me retornaria”, revelou Paulo Duarte, completando que ele teria ficado de pensar no convite.

Dourados

…Em Dourados, segundo maior colégio eleitoral do Estado, a baixa aceitação retratada em pesquisas de fórum interno tem aguçado a candidatura de várias agremiações partidárias. No caso de não ter candidatura própria na cabeça de chapa, o PSB pensa em fazer uma aliança com o PSDB no município de Dourados e apoiar o candidato tucano. Entre os nomes que podem disputar estão o deputado federal Geraldo Resende ou os deputados estaduais Lia Nogueira e Zé Teixeira. Além dos nomes citados, também estão de olho no pleito o ex-vice-governador Murilo Zauith (União Brasil), o atual superintendente do Patrimônio da União, Tiago Botelho (PT) e o radialista Marçal Filho, que atualmente está no PP, mas poderá migrar para o PSDB, no qual teria que disputar com os três deputados.

União Brasil

…Enquanto isso, a superintendente de desenvolvimento do Centro-Oeste, ex-deputada federal Rose Modesto, levou a melhor na queda de braço com a senadora Soraya Thronicke e assumiu definitivamente a presidência estadual do União Brasil. Rose já começou a colocar ordem na casa, enquadrando Rhiad Abdulahad, garantindo que está tudo alinhado como ele e que o foco agora será outro. Agora, conforme ela, o que contará será o fortalecimento do partido em Mato Grosso do Sul.

“Fico feliz com o resultado, mas principalmente com a composição. Eu e o Rhiad já havíamos conversado sobre a importância, independentemente do resultado da Justiça, de caminharmos juntos, com o partido mais unido e mais fortalecido”, finalizou.

Simone Tebet

…E a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, fez um balanço dos seus 6 primeiros meses no governo e avaliou as perspectivas para o segundo semestre. Para os próximos meses, destacou a ministra, as prioridades serão a apresentação do novo Plano Plurianual e do Orçamento de 2024, previstas para 31 de agosto, e pelas votações de projetos de interesse do governo no Congresso: como o novo arcabouço fiscal, a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2024 e a reforma tributária.

Simone Tebet 1

A ministra ressaltou que o Orçamento incorporou quase todas as promessas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No entanto, admitiu que a elevação da faixa de isenção de Imposto de Renda para R$ 5 mil ainda não está prevista no Orçamento para 2024, porque depende da votação da reforma tributária.

“Isso (a nova faixa de isenção) pode entrar no ano que vem como pode entrar em 2025, a depender de uma outra questão que vai ser discutida com o Ministério da Fazenda, até o fim do ano, logo após a aprovação da reforma tributária no Senado”, declarou Tebet.

Nheengatu

Uma nova versão da Constituição Federal foi lançada no idioma nheengatu. É a primeira vez que a Carta Magna é traduzida para uma língua indígena. O texto foi escrito por um grupo de 15 nativos bilíngues do Alto Rio Negro e Médio Tapajós, e apresentado em São Gabriel da Cachoeira (AM). O idioma foi escolhido devido à sua importância para a região amazônica e por ser considerada a única língua viva do tronco tupi-guarani.

Participaram do lançamento a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, a presidente da Funai, Joenia Wapichana e a presidente do STF, ministra Rosa Weber

Mas o que significa o nome nheengatu? Batizado de nheengatu, tupi para “língua boa”, o idioma permaneceu como língua geral para comunicação cotidiana entre colonizadores, indígenas, escravos e colonos de origem portuguesa, até ser proibida pela coroa portuguesa no século 18. Em Mato Grosso do Sul, ela ainda é falada e estudada em algumas escolas das regiões de fronteira com o Paraguai.

Improviso

Discurso de improviso é sempre um risco. Numa parada para reabastecimento do avião presidencial em Cabo Verde, o presidente Lula visitou seu colega, José Maria Neves, e agradeceu à África por “tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão no nosso país”.

Segundo ele, uma forma de retribuir ao continente pode ser por meio de transferência tecnológica e ajuda com capacitação de profissionais. Para o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente, Lula se expressou mal, mas não errou. “Penso que ele tentou traduzir que, em tudo o que nosso Brasil tem de destacado, de constituinte, é necessário obrigatoriamente o que veio da África, com os africanos”, avaliou. Acesse também: Motoristas comemoram a implantação do sistema de ‘Onda Verde’ na avenida Rui Barbosa

