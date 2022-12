Ônibus: Categoria recusa reajuste de 6,4% e marca nova reunião

O Consórcio Guaicurus se reuniu com o STTCU (Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo Urbano), nesta terça-feira (27), para uma nova rodada de negociações salariais. A categoria pede reajuste de 16%, porém foi realizada uma proposta de 6,43% condicionada a tarifa técnica [definida pela prefeitura], que não foi aceita.

Portanto, uma nova reunião foi marcada para a próxima quinta-feira (29), as 15h. O consórcio alega estar no limite de despesas e que depende da Prefeitura de Campo Grande para resolver o impasse com os funcionários.