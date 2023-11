Piracema começa neste domingo em todo o Estado

Começa oficialmente, nos rios sul-mato-grossenses, às 0h deste domingo, dia 5 de novembro, o período da Piracema, seguindo até o dia 28 de fevereiro. Neste intervalo, fica proibido todo tipo de pesca, com exceção da pesca de subsistência por famílias ribeirinhas, que também precisa seguir regras específicas.

Algumas dicas são importantes para esse período. Vale ressaltar que é proibida a pesca das espécies dourado e piracanjuba. Já para outras espécies, pescadores amadores podem capturar apenas dois exemplares, sendo um para consumo no local e outro que pode ser levado para casa, quando os profissionais podem transportar até 400 kg de pescado.

Em ambas as modalidades é necessário respeitar os tamanhos mínimo e máximo de cada espécie. Por exemplo, o tamanho do jaú é de no mínimo 95 centímetros e máximo de 120 centímetros. Já para o peixe pintado é de no mínimo 90 e máximo 115.

Atenção para o tamanho do peixe piraputanga, em que o mínimo é de 30 e sem valor máximo. É importante se atentar às regras e aos prazos estabelecidos no MS.

Com o início da Piracema fica proibido, portanto, todo tipo de pesca no Estado, desde a modalidade pesque e solte, a pesca amadora e também a profissional.

Apenas será tolerada a pesca de subsistência exercida por famílias ribeirinhas, que dependam do peixe para sua sobrevivência, ainda assim, só podem retirar do rio o suficiente para se alimentar, não sendo permitido estocar. Da mesma forma, fica proibido o transporte de peixe a partir da zero hora do dia 5 de novembro.

Os estabelecimentos comerciais e também os pescadores profissionais que possuam estoque de peixe nativo devem preencher o formulário próprio, disponível no site do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) e fazer a Declaração de Estoque até o dia 7 de novembro.

