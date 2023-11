Banda Mullets faz show com o melhor dos anos 80, época de ouro, na Capital

Dizem que “As músicas dos anos 80 são as melhores!”. Para quem é fã dos sucessos do pop internacional dessa década, a banda Mullets vai agitar a Capital no Sunset Growler Station, neste sábado, dia 4 de novembro, com a noite “Oitentou”. A banda Mullets é conhecida por seu diferencial em oferecer uma experiência musical única e autêntica. Com uma abordagem exclusivamente orgânica, a Mullets reproduz os grandes sucessos dos anos 80 sem recorrer a teclados eletrônicos, criando uma experiência sonora genuína e cativante.

“As músicas dessa época contam com vários sons e efeitos eletrônicos no teclado. A Mullets faz tudo sem teclado. Fazemos os sons na guitarra com vários pedais de efeito, e isso deixa a banda mais interessante, com um material mais orgânico”, afirma Maurício Kemp, guitarrista e um dos líderes da banda.

A noite “Oitentou” será repleta de clássicos inesquecíveis de bandas icônicas dos anos 80, incluindo sucessos de Duran Duran, Talking Heads, Roxette, a-ha, Eutrythmics, Simple Minds, Information Society, Depeche Mode, Erasure, Earth, Wind & Fire, David Bowie e chegando até o pop do Technotronic, entre outros.

Com Elora Tuane (vocais), Maurício Kemp (guitarra), Jonathan Gonçalves (bateria), contará com participação especial neste sábado de Mario Maimone (baixo) e da Méri Oliveira nos vocais de apoio e percussão.

A noite “Oitentou” promete transportar o público de volta a uma era de ouro da música e proporcionar uma experiência musical autêntica e emocionante. Não perca esta oportunidade de reviver os anos 80 com a banda Mullets no Sunset Growler Station.

SERVIÇO: O Sunset Growler Station fica localizado na Av. Afonso Pena e o show começa a partir de 18h30, com abertura dos portões. Os ingressos estão à venda e podem ser adquiridos antecipadamente, para garantir seu lugar ou na hora.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.