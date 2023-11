Policiais do PR apreende 7 toneladas de maconha, munições e fuzis em propriedades rurais

Agentes do BPFron (Batalhão de Polícia de Fronteira) do Paraná, em conjunto com a Polícia Federal (PF), encontraram mais de 7 toneladas de maconha, além de fuzis e munições na área rural do município de Palotina (PR), localizada na divisa com Mato Grosso do Sul. De acordo com a polícia, os materiais apreendidos foram avaliados em R$ 32 milhões.

As apreensões ocorreram durante patrulhamento em propriedades rurais, com objetivo de combater o tráfico de drogas e armas na região. No local, os policiais encontraram um veículo Toyota Yaris, abandonado, e ainda um giroflex utilizado por viaturas policiais.

Os agentes encontraram nas residências das propriedades rurais e no local, os policiais localizaram um bunker no subsolo com 7, 2 toneladas de maconha. Ainda foram encontrados munições de calibre .762, um fuzil calibre .556, aproximadamente 257 munições calibre .762, 400 munições calibre 5,56 e 44 munições calibre 12.

De acordo com o registro policial, as armas encontradas estavam carregadas e prontas para a utilização. Segundo o site Porã News, nenhum suspeito foi encontrado.

Os materiais apreendidos foram encaminhados à Polícia Federal de Guaíra (PR).

