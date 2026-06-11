Pinturas e interdições em vias de Corumbá para a Copa do Mundo devem seguir orientações oficiais

Prefeitura reforça cuidados com pintura de vias, bandeirolas e interdições

Com a aproximação dos jogos da Seleção Brasileira, ruas, muros e fachadas de Corumbá voltam a ganhar as cores da Copa. A tradição de transformar os bairros em espaço de celebração coletiva mobiliza moradores e reforça o clima de união, mas também exige atenção às regras de trânsito e segurança.

A organização dessas ações envolve orientações para quem pretende pintar vias, instalar bandeirolas ou até solicitar o fechamento temporário de ruas para confraternizações durante os jogos.

A Prefeitura de Corumbá informou que a pintura decorativa das ruas é permitida, desde que a sinalização de trânsito já existente seja preservada. Faixas de pedestres, linhas de retenção, ciclovias, setas, delimitações de estacionamento e demais marcas viárias não podem ser cobertas ou alteradas, por desempenharem papel essencial na segurança e no fluxo do tráfego.

Para evitar problemas, moradores são orientados a comunicar previamente a intenção de decorar as vias. O contato pode ser feito pelo WhatsApp (67) 98191-0023, o que permite acompanhamento técnico e orientações sobre a intervenção.

No caso das bandeirolas e demais estruturas suspensas, a principal regra é a segurança. Os itens devem ser instalados a uma altura mínima de 5,50 metros e não podem ficar próximos da rede elétrica, evitando riscos de choque, curto-circuito ou acidentes com veículos de maior porte.

Já o uso de ruas para eventos comunitários, como reuniões e exibição de jogos, depende de autorização prévia. O pedido deve ser feito com pelo menos cinco dias úteis de antecedência, acompanhado da documentação exigida, e passa por análise técnica sobre impacto no trânsito e na mobilidade urbana.

Mesmo quando aprovadas, as interdições exigem sinalização adequada, sob responsabilidade dos organizadores. Cones, barreiras e outros dispositivos devem seguir normas de segurança e não podem interferir na sinalização permanente da via.

A autorização não é concedida para locais que comprometam serviços essenciais, como hospitais, unidades de emergência e forças de segurança. A análise também considera o fluxo da região e o acesso de veículos de emergência.

Em casos de fechamento de vias, os responsáveis precisam garantir a divulgação prévia da interdição e manter a sinalização durante todo o período autorizado.

A orientação geral é que a celebração da Copa aconteça de forma organizada, conciliando a tradição das ruas decoradas com a segurança de quem circula pela cidade.

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