Corumbá abre inscrições para concursos de quadrilhas juninas com prêmio de R$ 33 mil

Disputas integram o Arraial do Banho de São João e recebem inscrições até 16 de junho

Estão abertas as inscrições para os concursos de quadrilhas juninas de Corumbá em 2026, que fazem parte da programação do Arraial do Banho de São João e somam R$ 33 mil em premiações.

A participação é gratuita e segue até 16 de junho. As apresentações ocorrerão no Porto Geral, tradicional espaço das festas juninas do município.

As disputas acontecem nas categorias adulta e infantil, nos dias 22 e 20 de junho, respectivamente. Os grupos serão avaliados e premiados de acordo com o desempenho nas apresentações.

Os regulamentos estabelecem a proibição do uso de fogos de artifício e de materiais não biodegradáveis durante o evento.

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