Período de confirmação de rematrícula em escolas estaduais inicia nesta quarta-feira

O período de confirmação de permanência para estudantes da REE (Rede Estadual Ensino) iniciou nesta quarta-feira (23). A etapa é necessária para garantir prioridade aos alunos que desejam continuar na REE no próximo ano, e faz parte do calendário da Matrícula Digital 2023.

Para garantir a vaga, o estudante que já está na Rede Estadual deverá acessar o site da Matrícula Digital (www.matriculadigital.ms.gov.br) e seguir os passos necessários para o correto preenchimento dos dados solicitados.

De acordo com o Coordenador de Informações Gerenciais da SED e responsável pela Central de Matrículas da Rede Estadual de Ensino, Alciley Lopes, essa etapa tornou-se necessária, devido a alta procura por vagas. “A confirmação de permanência poderá ser realizada até o final do período de pré-matrículas, contudo, para garantir a prioridade na matrícula, os estudantes que desejam seguir na REE devem aproveitar esses primeiros dias, em função do aumento da procura por vagas”.

Em caso de dúvidas sobre o processo, a SED (Secretaria de Estado de Educação) orienta que pais e responsáveis do estudante mantenham contato com as equipes de gestão escolar das unidades da REE para esclarecimentos.

Matrícula Digital 2023

O calendário da Matrícula Digital foi iniciado em setembro, com o período de Atualização Cadastral dos estudantes que fazem parte da REE. A etapa teve como foco a necessidade da inserção do número do CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) dos alunos já matriculados na REE.

A Atualização Cadastral é realizada todos os anos e consiste no preenchimento dos dados que serão utilizados pelos gestores escolares para o contato com estudantes e familiares/responsáveis, quando for necessário. As informações fornecidas às escolas auxiliam no levantamento de dados referentes à Rede Estadual de Ensino.

Entre os benefícios está a realização das ações de Busca Ativa e o encaminhamento das informações dos estudantes via Censo Escola, do Ministério da Educação. O Censo Escolar é uma ferramenta fundamental para que os atores educacionais possam compreender a situação educacional do País, das unidades federativas, dos municípios e do Distrito Federal, bem como das escolas e, com isso, acompanhar a efetividade das políticas públicas.

Como parte do calendário, a abertura do período de pré-matrículas da Rede Estadual será no dia 28 de novembro e seguirá disponível até o dia 31 de dezembro de 2022.

Serviço:

Para mais informações, basta entrar em contato com a Central de Matrículas, pelo telefone 0800-647-0028.

