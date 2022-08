Com orçamento bilionário, SED tem repasse previsto para 2022 de mais de R$ 2 bilhões

Por Claudemir Candido – Jornal O Estado MS

Em comparação ao ano de 2021, o orçamento de repasse para a educação estadual de Mato Grosso do Sul teve um aumento próximo de R$ 140 milhões em 2022, de acordo com dados da própria SED (Secretaria de Estado de Educação), e o recurso total previsto até o fim deste ano é de mais de R$ 2,4 bilhões. O montante é arrecadado por meio de repasses do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica), recursos ordinários do tesouro, conta estadual, convênios e outras transferências.

Segundo a SED, no ano passado, o valor orçado para gastos com a rede de educação em todo o Estado foi de pouco mais de R$ 2,330 bilhões. Para este ano o valor previsto é de cerca de R$ 2,470 bilhões, e deste total mais de R$ 1,2 bilhão são de recursos do Fundeb, R$ 1 bilhão de recursos ordinários do tesouro, quase R$ 129 milhões de convênios e transferências, e cerca de R$ 46 milhões da conta estadual.

Segundo a pasta, é de extrema importância o investimento desses recursos que servem para a manutenção escolar, de alimentação, transporte, folha de pagamentos de professores e demais funcionários, que são quem mantém a harmonia para que seus alunos estejam motivados a ter um melhor aprendizado e melhor convívio com a escola. Entrentanto, ainda conforme a secretaria, 85,24% desse orçamento é gasto apenas em folha de pagamentos, o que representa pouco mais de R$ 2 bilhões.

Os recursos apresentados pela secretaria são distribuídos entre os 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Além do repasse orçado para as escolas estaduais, também existe uma colaboração com as escolas municipais por meio dos programas Transporte Escolar, MS Alfabetiza, Emenda Parlamentar e Convênios Diversos.

Ainda conforme informações da SED, para que cada unidade de ensino receba este repasse, é preciso que seja previamente apresentado um planejamento, descrevendo de forma detalhada os projetos a serem realizados no ano posterior, gastos necessários pela escola e demais itens exigidos pela secretaria que a administração das escolas deve seguir.

Relacionamento

O bom relacionamento entre professor e aluno é outro ponto de importância, isso porque, além de incentivar o aprendizado, faz com que o aluno se sinta motivado com a aula e com o conteúdo que aquele professor prepara para a aula. Um bom exemplo disso são as professoras Lissandra Barrios (47) e Viviane Grance Garcia (43,) que lecionam na Escola Estadual Camilo Bonfim, em Camapuã, a 130 km da Capital.

Atuando como professora de linguagens, em específico a língua inglesa, há 25 anos, Lissandra conta que o bom relacionamento e convívio com seus alunos faz toda diferença, pois proporciona um clima mais leve durante as aulas, também deixa o aluno mais à vontade para questionar e expor seu ponto de vista sobre assuntos.

“Eu busco sempre ter um bom convívio, ser amiga e ter empatia por meus alunos. É muito importante o bom relacionamento de ambas as partes, quando temos uma certa proximidade, os alunos acabam aprendendo bem mais, as vezes mesmo não gostando do conteúdo, ali na conversa por causa dessa abertura que temos, eu consigo incentivar e ensinar de uma forma mais leve”, conta Lissandra.

Viviane, que atua há dez anos como professora de História e Geografia, conta sobre o contato com os alunos durante o período de pico da pandemia de COVID-19, da dificuldade de interagir e levar incentivo para os estudantes, dificultando o relacionamento entre eles, mas que a volta do presencial trouxe de volta o bom relacionamento entre professor e aluno.

“Sobre este período, infelizmente não tivemos um bom relacionamento e desenvolvimento com nossos alunos. Muito se deu pela falta de acesso à internet, e na sua maioria fez uso de atividades impressas. Isso dificultou nossa relação aluno/ professor. Mas acredito sim que uma boa relação com nossos estudantes, faz com que os alunos sejam mais cativos a disciplina, e como profissional da educação tento ter uma boa relação com meus alunos, pois acho importante esse elo entre professor e aluno”, finaliza a professora.

