Perfil do IBGE é invadido no primeiro dia do Censo 2022

No primeiro dia do Censo 2022, o perfil do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no Twitter foi hackeado. A invasão ao perfil @ibgecomunica ocorreu nesta segunda (1°), por volta das 19h, sendo possível visualizar uma publicação de uma corretora de criptmoedas, que ficou no ar até as 20h50.

Ao invés de mostrar informações do órgão ou sobre a nova edição do Censo, o perfil do IBGE com cerca de 180.000 seguidores, mostrava a foto e o nome da empresa Exodus Crypto Wallet, relacionada a criptomoedas.

Mas o problema durou pouco tempo e nesta manhã de terça (2), o IBGE já havia informado que o incidente tinha sido solucionado, após os gestores das redes socais notificarem os administradores do Twitter e acionarem a equipe de informática. “Logo retomamos o perfil, com ajuda da nossa Diretoria de Informática e da administração do Twitter”, foi informado.

Após dois anos de espera, o Censo 2022 foi iniciado nesta segunda (1°). Produzido a cada 10 anos pelo IBGE, o censo demográfico tem como objetivo criar um levantamento amplo de dados sob a vida da população brasileira que é indispensável para elaborar projeções, estimativas populacionais e politicas públicas específicas.

Durante os 3 meses de levantamento, mais de 180 mil recenseadores visitarão 89 milhões de endereços espalhados pelos 5.570 municípios do país. Na capital, é esperado que 290 mil residências sejam visitadas neste período.

