Com dois anos de atraso Censo 2022 começa nesta segunda

Após dois anos de atraso motivados pela pandemia de Covid em 2020 e a falta de recursos em 2021, o Censo 2022 começa a ser realizado nesta segunda (1°).

Produzido a cada 10 anos pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o censo demográfico tem como objetivo criar um levantamento amplo de dados sob a vida da população brasileira. Neste ano, o Censo contará com cerca de 183 mil recenseadores para colher as informações necessárias para a 13° edição do levantamento.

Com o orçamento de R$ 2,3 milhões, dos quais 80% é destinado para a contratação temporária dos 183.021 recenseadores, 18.420 supervisores e 10 mil agentes censitários, a previsão do Censo é realizar entrevistas em cerca de 89 milhões de endereços, divididos nos 5.568 municípios brasileiros, além do Distrito Federal e o Distrito Estadual de Fernando de Noronha.

Segundo o IBGE, os resultados da pesquisa revelam tendências e parâmetros de migração, morte e nascimento da população brasileira, que são indispensáveis para elaborar projeções, estimativas populacionais e politicas públicas específicas.

Além de ser a única fonte de referência nacional para se conhecer as condições de vida dos cidadãos, com detalhamento por divisões administrativas de cada prefeitura e, ainda, por áreas urbanas e rurais. “É por meio do Censo 2022 que saberemos quantos somos, como somos e de que forma vivemos nas áreas urbanas e rurais do país”, comenta o Instituto.

Questionário

O Censo 2022 terá o questionário dividido entre: amplificado (amostra) e simplificado (básico). O primeiro conta com 77 perguntas, sobre trabalho, núcleo familiar, rendimento, casamento, religião ou culto, pessoas com deficiência, autismo, migração interna e internacional, além do deslocamento para estudo e trabalho e será aplicado em 11% dos entrevistados.

Já o simplificado terá 26 perguntas referentes a identificação e característicos do domicílio, os moradores, identificação étnico-racial, registro civil, educação, mortalidade, rendimento do responsável pelo domicilio e os dados da pessoa que passou as informações, que será aplicado aos 89% restantes.

A pesquisa será feita de forma digital, com os recenseadores utilizando um dispositivo móvel de coleta (DMC), que é um computador de mão, parecido com um celular. Os recenseadores do IBGE estarão usando colete e boné, além do crachá de identificação que conta com um QR Code, onde o cidadão pode apontar a câmera do celular para o código e confirmar se de fato aquela pessoa é um servidor do instituto.

Os questionários podem ser preenchidos de forma: online, presencial e por telefone. Mesmo que o entrevistado escolha preencher pela internet, o recenseador irá até a casa da pessoa para entregar o código necessário para preencher a pesquisa, que poderá ser respondida em até sete dias.

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.