Pequenos negócios apostam em produtos diversificados para Dia dos Namorados

O comércio se prepara para mais um data de vendas, o Dia dos Namorados. Este ano a data promete injetar R$ 371,21 milhões na economia sul-mato-grossense e o número é 56% maior que a expectativa para o ano passado, conforme dados da Fecomércio e Sebrae.

Para aproveitar a data comemorativa, os pequenos negócios vêm adotando diferentes estratégias, sendo uma delas o investimento em produtos diversificados.

Com a proposta de produzir produtos versáteis e sustentáveis, a Mescla, administrada pelas irmãs Alessandra e Analucia Sabio, utiliza o Papel Lavável, um material resistente a rasgos e a água, produzido a partir de fibras naturais, para a confecção de bolsas, cestos, porta vinhos, necessaires, entre muitos outros. Com um catálogo extenso, as peças desenvolvidas pelas irmãs chamam a atenção principalmente dos apaixonados por moda e que se preocupam com os impactos desse mercado para a natureza.

Para o Dia dos Namorados, a Mescla preparou um brinde especial. Na compra de qualquer produto da marca, o cliente receberá uma tag exclusiva com frases divertidas, feita com o mesmo Papel Lavável. Essa tag substitui o tradicional cartão e dá um toque de humor ao presente. Além disso, o item pode ser utilizado posteriormente como um chaveiro ou como um elemento de decoração criativo.

“Nosso objetivo é que com uma peça, nosso cliente possa montar looks para várias ocasiões diferentes, desde ir à praia, ou um passeio mais descontraído no parque, até um jantar mais formal”, afirma a empreendedora Alessandra Sabio.

Dicas

Segundo a pesquisa de intenção de consumo para o Dia dos Namorados, 60,27% dos sul-mato-grossenses irão presentear seus parceiros. Entre os presentes preferidos, destacam-se itens de vestuário (29,31%), perfumes (25,54%) e calçados (14,99%). O gasto médio por pessoa será de R$234,17. A data também é importante para os pequenos negócios do setor de alimentação, já que, em relação às comemorações, 55,07% dos consumidores irão celebrar a data, com um gasto médio de R$197,48. Com 48% do público, os ambientes mais procurados serão: restaurantes, bares e lanchonetes.

Além da diversificação dos produtos, de acordo com o analista-técnico do Sebrae/MS, Paulo Maciel, os pequenos negócios podem adotar mais medidas para obter boas vendas. “Considerando a expectativa positiva para o período, o empresário deve aproveitar para aumentar seu lucro, assim, algumas dicas são: trabalhar a identidade visual do estabelecimento ou das redes sociais conforme a temática da data, oferecer produtos de boa qualidade, porque isso é um fator importante para todo mundo, e, quando possível, conceder descontos para o seu cliente, afinal há uma grande espera por isso”, disse.

Os principais atrativos para a compra, segundo o estudo, são o pagamento à vista com desconto (68,26%) e o parcelamento no crédito (30,65%). Além disso, 38,27% afirmam que a escolha dos presentes será guiada pela qualidade do produto, 34,76% pela escolha dos parceiros e 17,17% comprarão produtos que viram nas vitrines das lojas.

Com informações do Sebrae/MS.

