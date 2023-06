Show de Roberto Carlos e festas juninas movimentam a Capital

Para as apaixonadas e apaixonados, hoje o ícone da música brasileira e latino-americana, o “Rei” Roberto Carlos se apresenta em Campo Grande. Entre os sucessos das músicas românticas do “Rei” que embalaram gerações, estão: “Como É Grande o Meu Amor por Você”, “Jesus Cristo”, “Detalhes”, “Emoções”, “Fera Ferida” e “Esse Cara Sou Eu”. Com shows sempre lotados há mais de 50 anos, Roberto Carlos também é lembrado por ter sido o líder do movimento musical Jovem Guarda, que marcou a segunda metade da década de 1960, no Brasil. O “Rei” faz show no ginásio Guanandizão, a partir das 21h. A abertura dos portões será às 19h, e os ingressos estão sendo vendidos na loja ¼ Colchões e pelo site: www.eventim.com.br/ robertocarlos.

Como de costume, o mês de junho é recheado de festas juninas por toda a cidade! Amanhã (10), tem a festa junina da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, com diversas barracas de comidas típicas, a partir das 18h, na avenida Manoel Ferreira, 171, Santo Antônio. A entrada é gratuita! Organizada pela Associação de Moradores, o arraial no bairro Rita Vieira está garantido neste sábado, com animação de Mary Lopes, Anderson Alvarenga e Lucas Molina, além das comidas típicas. A festa começa às 16h, na rua Rotterdam, 1.255. A entrada também é gratuita!

Sexta-feira (9/6)

Shopping Bosque dos Ipês

Nesta sexta (9), tem “Museu das Ilusões” no shopping Bosque dos Ipês, das 10h às 22h, com entradas até às 21h, em frente à praça central do shopping. Os ingressos estão à venda na bilheteria e on-line, pelo site: www.museudasilusoes.com.br. Todos os dias têm “Play Games”, com piscina de bolinhas, boliche, games e muito mais para a criançada, das 15h às 22h. Ainda durante o horário de funcionamento do shopping, todos os dias, as atrações são: “Casa da Tia Paula”, com brinquedoteca, Minicarros divertidos para as crianças passearem pelo shopping e Arena Trampolim. Nas telinhas do cinema, das 14h às 22h30, tem os lançamentos “A Pequena Sereia” e “Homem-Aranha: Através do Aranhaverso”.

Shopping Campo Grande

Hoje (9), tem Quintal Sesc em clima de festa junina, no estacionamento da loja Riachuelo, no shopping Campo Grande. Das 17h às 22h, para o lazer de toda a família haverá decoração festiva, barracas típicas, além do show musical com a dupla Elvis e Adriano. A alimentação fica por conta dos food trucks Trosa Burguer, Ribeirinhos Sobá Pantaneiro, Chefão do Churros Gourmet, Oyá Food, O Choripán e os chopes Germânia. Ainda tem o Happy Park, das 10h às 22h, na praça central.

Shopping Norte Sul Plaza

Sexta é dia da promoção “Todos Pagam Meia na Cinépolis”, em que você paga apenas meia-entrada para assistir a qualquer filme do cinema no shopping Norte Sul Plaza. Além do cinema, estão disponíveis, todos os dias, durante o horário do shopping, o passeio de trenzinho Giggio, em frente à loja Magazine Luiza, a Slimeria, com oficinas divertidas de massinha elástica, em frente à Ri Happy e o “Labirinto Mágico”, com piscina de bolinhas e circuito de redes para escalar, na praça de eventos. Os jogos de tabuleiro, biblioteca e área de lazer estão funcionando das 15h às 20h, no Espaço Sesc, ao lado da loja Riachuelo. E continua aberta, durante o funcionamento do shopping, a ExpoNorte, do coletivo de artesãos Artems (Associação de Artesãos de Mato Grosso do Sul), na praça de eventos em frente à Renner. As atrações são gratuitas!

Show de Big Gilson

Considerado um ícone do blues no Brasil, Big Gilson se apresenta hoje (9), às 19h30, na Cervejaria Canalhas, em Campo Grande, ao lado de Marco Yallouz no baixo, Fralda (Alex Cavalhieri) no teclado e Matheus Mattos na bateria. No repertório, terão músicas do seu disco “Aqui pra Você”, que já foi indicado ao Grammy, e outras que fazem parte do próximo disco, além dos clássicos do blues. A entrada custa R$ 25, e a cervejaria fica na rua Dom Lustosa, 214, Jardim Seminário. Para mais informações, acesse, no Instagram: @ cervejariacanalhas.

Blues Bar

Diretamente de São Paulo, hoje (9), tem “Demons in Paradise”, no Blues Bar, a partir das 20h, com os melhores sucessos da banda Imagine Dragons. Os ingressos podem ser comprados pela internet no site: www.sympla.com.br/ bluesbarms. O bar fica na rua 15 de Novembro, 1.186, Centro.

Valley CG

João Carlos e Savala, Talles e Rafael e Brendo & Vinicius são as atrações da Valley nesta sexta-feira, a partir das 22h! Garanta sua reserva pelo telefone: (67) 99150-8194 e comemore a chegada do fim de semana em grande estilo. A casa noturna está localizada na avenida Afonso Pena, 4.176, Jardim dos Estados.

Sesc Cultura

Hoje (9) tem Sesc Seresta Junino, no Átrio do Sesc Cultura, às 18h30, com o grupo de forró Flor de Pequi. O Sesc Cultura fica na avenida Afonso Pena, 2.270, Centro. Para mais informações, acesse o Instagram: @sescculturams.

