Viagens em feriados: como proteger a casa de furtos durante ausência

O feriado prolongado começou ontem (8) e para quem é de Campo Grande a folga irá durar até a terça-feira (13), dia de Santo Antônio. Como de praxe, muitos aproveitam os dias e viajam, mas o costume de deixar a luz da casa acessa não engana mais os bandidos e em certos casos pode até anunciar que a residência está vazia.

Evitar o furto de imóveis no período de férias ou feriados prolongados, quando muita gente viaja, é possível seguindo algumas orientações das Polícias Civil e Militar. Conforme o delegado Edgard Punsky de Sousa, da Derf (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos), no furto de residências a primeira e principal motivação do bandido é ter certeza de que o imóvel está vazio.

“Para o bandido saber se o imóvel está vazio ele se atenta a alguns detalhes. Ele verifica se tem luz acessa durante o dia, ele toca campainha para ver se tem gente em casa, se tem correspondência acumulada. Tudo isso mostra para ele que é possível entrar e que não haverá ninguém”, explica o delegado.

Se houver interesse específico em determinada residência, o bandido poderá até monitorar o imóvel por mais de um dia para garantir que o proprietário não esteja. “Ele monitora a residência durante o dia e à noite, verifica se tem sujeira constante na frente da casa, se existem objetos largados na frente do imóvel e que fiquem ali por alguns dias seguidos, como brinquedos”.

O tenente-coronel Wellington Klimpel do Nascimento, subcomandante do Policiamento Metropolitano da Polícia Militar, ressalta que alguns cuidados podem ajudar a despistar o ladrão. “Pedir que alguém de confiança olhe a residência no período de ausência, deixar o telefone fixo sem tocar, desligar a campainha, entre outros detalhes podem fazer a diferença”.

Conforme a polícia, a facilidade para entrar no imóvel é também um fator determinante neste tipo de furto. “Medidas de segurança como concertina, cerca elétrica e câmeras de vigilância em tempo real também podem ajudar a afastar o perigo, mas não impedem a ação dos bandidos. No entanto, entre uma casa que tenha cerca elétrica e uma que não tenha este equipamento, é bem provável que o bandido opte pela residência que tenha o acesso mais facilitado”.

Acompanhe abaixo as dicas de segurança da Polícia Militar e da Polícia Civil e viaje com mais tranquilidade. Em caso de furto, procure uma delegacia da Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência.

Peça a alguém de confiança para olhar a casa no período de ausência;

Teste todas as trancas de portas e janelas;

Evite deixar na parte externa da casa, objetos que possam ser utilizados para arrombamento;

Deixe o telefone fixo sem toque e desligue a campainha;

Teste seu sistema de vigilância e alarme;

Nunca comente próximo a estranhos que irá viajar;

Sempre é bom deixar um telefone para contato com um vizinho de confiança;

Não deixe luzes acesas durante o dia.

Retire aparelhos eletrônicos da tomada;

Instale lâmpadas de fotocélulas ou com temporizadores;

Feche os registros de água de gás.

Ainda que resida em condomínios e prédios residenciais, acostume-se a manter rotina de segurança, como se morasse em uma casa normal, desprovida da segurança orgânica inerente à maioria dos condomínios. É interessante inclusive criar, caso não haja, comitê de segurança orgânica do condomínio, composto por moradores, que discutirão as necessidades de cada local, dadas as peculiaridades daquele grupo;

Investir em aparatos de segurança, especialmente alarmes, cercas elétricas, concertinas e principalmente câmeras de alta definição. Em motores eletrônicos de portão, bem como travas elétricas nos portões de carro e social. Existe ainda a possibilidade de ter cachorros que funcionam como alerta e espantam pretensos furtadores;

A maioria dos furtos mediante arrombamento ocorrem pela parte de trás da casa, a exemplo da cozinha. Ter em mente sempre trancá-la e se houver portas intermediárias entre esse cômodo e o restante da casa, também mantê-las trancadas.

Não revele a guarda de grandes valores e joias em sua casa, para ninguém estranho ao núcleo familiar íntimo, sequer para funcionários que gozam de livre acesso aos cômodos.

Avisar aos vizinhos mais próximos, e de sua confiança, que se ausentará e por quanto tempo ficará fora, a fim de que ele possa cuidar a movimentação de sua casa, podendo avisar ao morador ou manter contato com pessoa responsável indicada. Procure conhecer seus vizinhos e combinar com eles medidas de auxílio mútuo. A solidariedade é importante nos momentos de perigo. Os vizinhos devem estar sempre alertas pela segurança de sua rua ou bairro;

Deixar algum familiar ou amigo com uma chave da casa, para que visite o imóvel eventualmente, para recolher revistas e correspondências, não ficando evidente a ausência de moradores.

