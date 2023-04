Penúltima parcela do IPVA vence em abril; confira o calendário

Proprietários de veículos em Mato Grosso do Sul que optaram pela parcelamento do IPVA (Imposto sobre a propriedade de veículos automotores) têm até o dia 28 de abril para pagar a 4ª e penúltima parcela do imposto. A última parcela vence em 31 de maio.

Caso o proprietário ainda não tenha recebido ou tenha perdido o boleto é possível emitir uma segunda via por meio do canal de atendimento na internet: www.autoatendimento.ms.gov.br/ipva.

A arrecadação do IPVA contribui para o desenvolvimento do Estado e dos Municípios. Do total de recursos arrecadados, metade é destinado às prefeituras das cidades de onde o veículo foi emplacado.

Licenciamento

Neste mês de abril vence o prazo de Licenciamento dos veículos registrados em Mato Grosso do Sul, para proprietários com placas final 1 e 2. O calendário anual do licenciamento foi estipulado pelo Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) e entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2023.

Até o final deste mês, os veículos com placas final 1 e 2 devem efetuar o pagamento do licenciamento, que pode ser pago em qualquer Agência do Detran-MS ou na rede bancária credenciada: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Casas Lotéricas e Rede Pague Fácil.

Proprietários de automóveis final 4 e 5 têm até o fim de junho. Julho é o mês das placas final 6. Sete e 8 vencem em agosto. Placa final 9 vence em setembro e final 0 em outubro.

Conforme o Detran MS os proprietários recebem uma guia impressa diretamente no endereço cadastrado pelo proprietário, mas também é possível emitir a guia virtualmente. Basta acessar o Portal de Serviços meudetran.ms.gov.br ou aplicativo Detran MS, escolher a opção “veículo”, e “Guia Licenciamento e Multas”.

