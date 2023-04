2ª edição do Prêmio Campo Grande ao Teatro apresenta programação de espetáculos gratuitos no Glauce Rocha e na Esplanada Ferroviária

Até quarta-feira (26), o campo-grandense terá uma programação especial com espetáculos teatrais gratuitos no teatro Glauce Rocha e na Esplanada Ferroviária. As apresentações fazem parte do 2º Prêmio Campo Grande ao Teatro, que terá premiações em dinheiro e troféu nas categorias adulto, infantil e rua, e contam com a presença do ator global Ataíde Arcoverde, no júri. Esta edição do prêmio está homenageando relevantes artistas que contribuíram para a construção da arte teatral, em Mato Grosso do Sul, como Beth Terras, Roberto Figueiredo e Roma Román. A partir das 9h de hoje (25), tem o espetáculo infantil “Navegantes”, e às 14h o adulto “Eu Preciso que Vocês me Escutem”, no teatro Glauce Rocha. Logo mais, às 20h, o palco é a Esplanada Ferroviária, que recebe o teatro de rua “As Miragens do Asfalto”. Amanhã (26), a programação começa às 9h, com o espetáculo infantil “Pelega e Porca Prenha na Mata do Pequi”; já a partir das 14h, ainda para o público infantil, tem “A Onça Pintada Põe as Patas na Estrada”, e às 19h o teatro adulto “Como Nascem as Estrelas”, no teatro Glauce Rocha. A premiação será amanhã, às 21h, também no Glauce Rocha. Os ingressos estão sendo disponibilizados uma hora antes das apresentações, para melhor controle do público, então fique atento!

“Queremos mostrar o que temos de melhor em nossa produção e premiar. Será nosso Oscar do teatro campo- -grandense”, assim espera o idealizador do Prêmio Campo Grande ao Teatro e ator Espedito di Montebranco, nesta segunda edição.

O ator ainda explica sobre a 1ª edição, realizada em 2021, em meio ao isolamento social imposto pela pandemia de covid-19. “Foi linda, mesmo que com medo. Estávamos preparados e do nada veio a covid19, vários grupos desistiram, pois tiveram integrantes que se infectaram com o vírus. Fizemos no teatro e nas dependências da UFMS (Universidade Federal de Mati Grosso do Sul), apenas com os grupos participantes e júri do prêmio, tomando todas as medidas necessárias e postamos os vídeos no YouTube, para que a sociedade pudesse apreciar.”

Neste ano, três importantes artistas estão sendo homenageados, pois cada um desempenhou um papel importante na construção do teatro em Mato Grosso do Sul, são eles: Beth Terras, Roberto Figueiredo e Roma Román. Com 28 anos de profissão, 30 peças de teatro, 24 curta-metragens, 3 longas e 3 séries e a novela remake “Pantanal”, Espedito destaca a importância do trio, nessa luta.

“Quando eu comecei a atuar profissionalmente, no ano de 1995, essas e tantas outras pessoas já estavam na luta teatral, de forma que o mínimo que posso fazer, como artista que sou, com minha carreira já quase consolidada, com 28 anos de profissão, é homenagear, agradecendo a elas por tudo que me ensinaram. Cada uma delas desenvolveu e desenvolve um importante papel para que o teatro continue vivo.”

O idealizador do prêmio também ressalta a importância do investimento do Fomteatro (Programa de Fomento ao Teatro), da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) e da PMCG (Prefeitura Municipal de Campo Grande), e apoio da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), no evento.

“Além de pagar os prêmios, os cachês dos homenageados, profissionais envolvidos, confecção de camisetas, material gráfico, passagem aérea, hospedagem, alimentação e cachê do Ataíde [ator global que compõe o júri], ainda paga muitas outras despesas. A UFMS nos cedeu o teatro para estes dias e a Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura) com a nova gestão do Glauce Rocha está nos auxiliando nas demandas extras que precisamos, no uso do espaço.”

Por meio de uma seleção, dez espetáculos estão sendo apresentados desde ontem (24) e analisados pelo júri. Na categoria “Infantil” foram selecionados: “A Borboleta Mais Velha do Mundo”, “Navegantes”, “Pelega e Porca Prenha na Mata do Pequi” e “A Onça-Pintada Põe as Patas na Estrada”. Já na categoria “Adulto” foram selecionados: “Uma Moça da Cidade”,“Seco”, “Eu Preciso que Vocês me Escutem” e “Como Nascem as Estrelas”. E no que se refere aos espetáculos de “Rua” foram selecionados: “O que os Olhos Veem, o Coração Sente?” e “As Miragens no Asfalto”.

Premiação

Os três melhores espetáculos, em suas categorias, serão premiados com o valor de R$ 4.000 e troféu. Também serão entregues troféus nas categorias “Melhor Ator”,“Melhor Atriz”, “Texto Original”, “Cenografia”, “Figurino”, “Maquiagem”, “Iluminação”, “Melhor Sonoplastia” e “Direção”. Os homenageados irão receber o cachê de RS 4.000 em dinheiro e troféu, pois, segundo Espedito, o artista precisa ser reconhecido também financeiramente.

O convidado especial que compõe o júri da premiação é o ator brasileiro Ataíde Arcoverde, que tem se destacado no cenário artístico com sua atuação marcante e versátil. O mato-grossense descobriu sua paixão pela atuação ainda jovem e tem trabalhado incansavelmente para aprimorar seu talento. Ele já participou de diversas produções de sucesso com grandes nomes da televisão brasileira, como Chico Anysio, “Os Trapalhões”, Paulo Gustavo, dentre outros.

O idealizador do prêmio relembra seu primeiro contato com o artista, quando viajaram juntos por 78 horas de ônibus, até Teresina (PI). “Meu primeiro contato com ele foi em 2000, no Festival Nacional de Teatro de Teresina. Ganhei o prêmio de Melhor Figurino e indicação de Melhor Ator”.

Na época, o que mais comoveu Espedito foram as palavras que Ataíde escreveu e o entregou: “‘Pobre Diabo Louco’ é criativo, um claw do Brasil, com enriquecimento de expressões. Cenário, características com proposta, Brasil em frangalhos, separado, dividido. Espetáculo existencialista, reflexivo. Luz criativa, funcional. Texto maravilhoso. O ator Espedito Montebranco é excelente”, dizia a mensagem.

“Eu havia começado a atuar em 1995 e em 2000 ouvir isso de um mestre? É um prêmio que carrego até hoje. Ele ainda me disse que eu jamais poderia ganhar o prêmio de Melhor Ator, pois eu estava começando a carreira e um prêmio nesta categoria poderia me arruinar, e que futuramente eu compreenderia. Esse olhar e esse cuidado que ele teve comigo e com os demais me ajudou e ajuda até hoje. O olhar do Ataíde continua afinado e gentil e, com certeza, aqueles que têm bons ouvidos e disponibilidade para aprender serão outros, depois de suas palavras”, finaliza.

Ao lado de Ataíde Arcoverde, estarão no júri Beth Terras, Beto Figueiredo, Roma Román, Marcílio Caetano da Silva (coordenador e agente de Artes Cênicas de Nova Andradina). As apresentações são todas gratuitas e abertas ao público hoje (25) e amanhã (26), no teatro Glauce Rocha e na Esplanada Ferroviária. Os ingressos estão sendo distribuídos uma hora antes de cada espetáculo se apresentar, para um melhor controle do público. A premiação acontece amanhã, às 21h, no teatro Glauce Rocha.

Com exceção, dois espetáculos possuem limitação de 70 pessoas, devido às suas dinâmicas, o espetáculo da categoria “Adulto” “Eu Preciso que Vocês me Escutem”, que será hoje, às 9h, no teatro Glauce Rocha, e o infantil “Pelega e Porca Prenha na Mata do Pequi”, apresentado amanhã, também às 9h, no mesmo local.

Indagado sobre como está a cena teatral regional, Espedito afirma que não está diferente do Brasil. “Temos bons trabalhos. A diferença por aqui é a ausência de teatros para realizarmos nossas apresentações e a formação de público. Por isso, estamos buscando, para o prêmio, as secretarias de Educação do Estado e município. Queremos formar novas plateias, para que elas tenham acesso a bons espetáculos e criem gosto por ver teatro. Não se pode gostar daquilo que não se conhece e nosso papel, como artistas, é trazer este público para que se torne cativo. Meu sonho é viver só de bilheteria.”

Programação

Hoje (25/4)

Espetáculo infantil: “Navegantes” Horário: 9h Local: teatro Glauce Rocha

Espetáculo adulto: “EPQVME – Eu Preciso que Vocês me Escutem” Horário: 14h Local: teatro Glauce Rocha (limitado a 70 pessoas)

Espetáculo de rua: “As Miragens do Asfalto” Horário: 20h Local: Esplanada Ferroviária (anexo à Feira Central)

Amanhã (26/4)

Espetáculo infantil: “Pelega e Porca Prenha na Mata do Pequi” Horário: 9h Local: teatro Glauce Rocha (limitado a 70 pessoas)

Espetáculo infantil: “A Onça Pintada Põe as Patas na Estrada” Horário: 14h Local: teatro Glauce Rocha

Espetáculo adulto: “Como Nascem as Estrelas” Horário: 19h Local: teatro Glauce Rocha Premiação Horário: 21h Local: teatro Glauce Rocha

SERVIÇO: a entrada é gratuita. Os ingressos são distribuídos 1h antes de cada espetáculo.

