Empates em sequência brecam campanha e ligam alerta no Inter

O Inter empatou, de novo. No último sábado (21), o time colorado ficou no 1 a 1 com o Cuiabá, fora de casa. Foi o quarto jogo seguido sem vitória nem derrota no Campeonato Brasileiro e o alerta está ligado para os pontos perdidos na competição.

Se por um lado, Mano Menezes não conhece derrotas desde que assumiu o Inter, por outro a série de empates brecam a campanha vermelha no Brasileiro. O time gaúcho ocupa o 11º lugar, com 10 pontos na classificação.

“É bom não perder, mas temos que acrescentar mais vitórias para que esta invencibilidade tenha o gosto que queremos”, salientou Mano. Ao todo, o treinador comandou o time por oito jogos, com três vitórias e cinco empates.

A série de empates no Brasileiro tem jogos em que cálculo do clube apontava vitória. Contra Juventude, quando o empate aconteceu já nos acréscimos do segundo tempo, diante do Avaí, numa igualdade sem gols em casa, ou mesmo contra o Cuiabá, quando ficou com um jogador a mais no segundo tempo, o time gaúcho entende que poderia ter vencido.

Não foi tão diferente contra o Corinthians, quando esteve na frente duas vezes, mas levou o empate em ambas, terminando com 2 a 2 no placar.

“Cada jogo é um jogo, não podemos analisar por pacote senão vamos misturar tudo. Deixamos pontos aqui [em Cuiabá] porque era uma chance boa para fazer três pontos. Por isso, lamentamos. A reta final do jogo se desenhou para vencermos”, declarou o treinador.

O rótulo atual de time que mais empata no Campeonato Brasileiro preocupa e ligou alerta nos bastidores do Inter. Contra o Atlético-GO, na próxima segunda-feira (30), o objetivo é romper com a sina de igualdades que evitam a arrancada positiva no torneio, ainda que o rendimento seja considerado satisfatório na maioria dos jogos.

Antes, porém, a equipe encara o 9 de Octubre, pela Sul-Americana, na próxima terça-feira. Acesse também: “Fim do estado de emergência não significa o fim da pandemia”, diz epidemiologista

Com informações da Folhapress