Jovem é assassinado a facadas em imóvel abandonado

Na madrugada deste domingo (20), um indivíduo de 28 anos foi vítima de um assassinato, sendo atacado com múltiplas facadas no pescoço e no rosto, em um imóvel abandonado na Vila Seac, localizada em Jardim, a 265 km de Campo Grande.

O suspeito de efetuar as facadas, um homem de 24 anos, chegou ao local acompanhado de sua esposa em uma motocicleta. Uma discussão de origem desconhecida eclodiu entre ele e a vítima, desencadeando uma luta física. Durante o embate, o suspeito supostamente empregou uma faca, resultando nos golpes que atingiram o jovem.

Logo após o ato criminoso, o suspeito empreendeu fuga utilizando a moto. A irmã da vítima relatou que o suspeito havia sido liberado do presídio Máximo Romero há apenas 30 dias e que ele tinha um histórico de uso de substâncias ilícitas. O suspeito também possuía acusações pendentes por tentativa de homicídio e tráfico de drogas. A Polícia investiga a motivação para o crime.