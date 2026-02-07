Pe. Hermenegildo Silva assume reitoria da UCDB em cerimônia marcada por emoção e paixão pela educação

A UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) viveu, nesta sexta-feira (6), um momento histórico e carregado de emoção com a posse do padre Hermenegildo Conceição Silva como novo reitor da instituição. A solenidade reuniu a comunidade acadêmica, autoridades religiosas e civis no anfiteatro do Bloco A, marcando o início de um novo mandato à frente da universidade, guiado pelo carisma salesiano e pela missão educativa.

A cerimônia também oficializou a posse do padre Elias Roberto como pró-reitor de Pastoral e Assuntos Comunitários e de Michel Ângelo Constantino de Oliveira como pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação.

O momento foi antecedido por uma apresentação do Grupo de Cordas da UCDB e teve como um dos pontos mais emocionantes o discurso de despedida do padre José Marinoni, que encerra uma trajetória de 26 anos à frente da reitoria, em dois períodos. Em sua fala, ele destacou que a universidade é construída diariamente pelas pessoas que a compõem, com dedicação, resiliência e compromisso com a formação integral dos jovens.

Ovacionado, padre Marinoni se emocionou ao recordar a família, agradecer aos salesianos, gestores, colaboradores e, especialmente, aos acadêmicos. Ao final, desejou tranquilidade ao sucessor e afirmou que a instituição segue “nas melhores mãos”.

Em entrevista ao jornal O Estado, o novo reitor destacou a relevância do momento para a Missão Salesiana e para a UCDB. “É um momento muito especial para a missão salesiana de Mato Grosso do Sul e para a UCDB. Estamos iniciando um mandato construindo uma nova realidade, sempre com gratidão ao padre José Marinoni, que dedicou a sua vida à educação e que, com certeza, continuará dedicando”, afirmou.

Padre Hermenegildo ressaltou ainda a responsabilidade de assumir o cargo ocupado por alguém que contribuiu de forma decisiva para a história da universidade. “É muito especial estar no lugar de alguém que tanto fez pela educação. Carrego comigo o lema ‘Eu sou o caminho, a verdade e a vida’, entendendo que nossa missão é trazer vida em abundância, promover a verdade, a justiça, o amor e a esperança. Esses são temas fundamentais para que os jovens olhem para a universidade e saibam que estamos aqui para apoiá-los”, disse.

Ao receber a capa e a borla que simbolizam o cargo, o novo reitor reforçou seu compromisso com o futuro da instituição, destacando a importância da presença, do cuidado e da escuta na formação acadêmica. Inspirado por Dom Bosco, afirmou que a educação vai além do ensino técnico e precisa tocar o coração.

A nova gestão também destacou o fortalecimento da pesquisa, inovação e pós-graduação. O pró-reitor Michel Ângelo Constantino de Oliveira ressaltou que a UCDB está alinhada ao plano estadual de ciência e tecnologia. “O Estado é participante ativo desse processo, e a UCDB está inserida nesse contexto, contribuindo para o desenvolvimento científico e tecnológico”, pontuou.

Falando em nome dos pró-reitores, padre Elias Roberto enfatizou o papel da pastoral universitária como espaço privilegiado de missão, onde fé e conhecimento caminham juntos, com foco na formação integral dos estudantes.

Já o chanceler da UCDB destacou o legado deixado por padre Marinoni e acolheu o novo reitor com palavras de confiança, ressaltando que a identidade salesiana é o que permite à universidade inovar sem perder o rumo. “Mais do que prédios e currículos, somos uma comunidade que acompanha vidas”, afirmou.

Em sua despedida, padre José Marinoni reforçou o sentimento de gratidão. “Apesar das dificuldades, conseguimos superar desafios e entregar a UCDB em uma situação de destaque no Estado. Pela primeira vez, uma instituição alcançou a nota máxima durante a minha gestão”, lembrou. Ele finalizou com palavras simples e emocionadas: gratidão a Deus, à equipe que o acompanhou e reconhecimento à comunidade acadêmica.

A posse simboliza não apenas uma mudança de gestão, mas a continuidade de um projeto educativo pautado no acolhimento, na excelência acadêmica e no compromisso com a formação humana, social e cristã — marcas que seguem definindo a identidade da UCDB.

Por Michelly Perez

