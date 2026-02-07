Delas Day 2026 reúne Giovanna Antonelli, Pequena Lô e Marcos Piangers na Capital

Evento no Bosque Expo, reunirá lideranças locais e nacionais para dois dias de protagonismo feminino

Campo Grande será palco, no fim de fevereiro, de um encontro que coloca as mulheres no centro das discussões sobre futuro, participação social e construção de políticas públicas. O Delas Day 2026 retorna com uma proposta ampliada, reunindo vozes femininas de diferentes regiões e experiências para dois dias de troca, aprendizado e articulação coletiva.

Marcado para os dias 24 e 25 de fevereiro, o Delas Day apresenta uma agenda que transita por temas como liderança, empreendedorismo, inclusão, ciência, tecnologia e mercado de trabalho, criando pontes entre iniciativas institucionais e a vivência cotidiana das mulheres.

A abertura acontece na terça-feira (24) com uma plenária dedicada à inteligência emocional, que propõe reflexões sobre autoconhecimento, enfrentamento de desafios e transformação de obstáculos em potência, reunindo convidadas com trajetórias diversas e mediação da Secretaria de Estado de Cidadania.

Com acesso gratuito e uma programação pensada para dialogar com múltiplas realidades, o evento se firma como um espaço de visibilidade e fortalecimento feminino, conectando debates contemporâneos sobre identidade, autonomia e equidade às ações desenvolvidas no âmbito estadual.

Curadoria

A presença do poder público estadual no Delas Day 2026 se manifesta de forma ativa na construção da programação, refletindo uma atuação integrada entre diferentes setores do Governo de Mato Grosso do Sul. Secretarias, fundações, instituições de ensino superior e órgãos ligados ao sistema de Justiça participam diretamente das atividades, ampliando o debate sobre políticas públicas voltadas às mulheres e fortalecendo ações conjuntas em todo o Estado.

Logo no primeiro dia, uma das atividades centrais ocorre na Sala Ipê Amarelo 1, com a realização do primeiro encontro do Fórum Estadual das Gestoras Municipais de Políticas Públicas para Mulheres.

Segundo a diretora de Administração e Finanças do Sebrae, Margarete Coelho, eventos como estes são fundamentais para que as condições do empreendedorismo feminino sejam melhores.

“As mulheres empreendedoras desempenham um papel crucial na geração de emprego e renda e no fortalecimento das economias locais. Além disso, negócios liderados por mulheres têm um efeito multiplicador, gerando impacto positivo na comunidade e incentivando outras mulheres a empreenderem. É por isso que as apoiamos nessa caminhada, afirma a diretora.

A agenda, conduzida pela subsecretária da área, Manuela Nicodemos, representa um passo importante na aproximação entre Estado e municípios, criando um espaço de escuta, articulação e alinhamento de estratégias voltadas à promoção de direitos e à ampliação de políticas para mulheres em diferentes regiões.

Programação

A programação de quarta-feira (25) direciona o olhar para o universo do trabalho e da autonomia econômica. Um dos painéis discute os desafios e possibilidades da inserção feminina no mercado profissional, com reflexões sobre acesso, permanência e desenvolvimento de carreira. Na sequência, a plenária dedicada ao crescimento sem barreiras reúne relatos de mulheres que transformaram trajetórias pessoais em iniciativas de impacto, destacando experiências no empreendedorismo e na consultoria, com mediação da primeira-dama do Estado, Mônica Riedel.

O evento também se expande em espaços temáticos simultâneos, conhecidos como palcos silenciosos, que aprofundam debates estratégicos. No Palco Helena Meirelles, representantes de universidades, centros de pesquisa e entidades do setor produtivo discutem o papel da ciência, da inovação e da formação acadêmica como ferramentas de fortalecimento do protagonismo feminino.

Já no Palco Delinha, o foco recai sobre os desafios da desigualdade de gênero no mundo do trabalho, em um debate conduzido pela Procuradoria-Geral do Estado. Paralelamente, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul marca presença com ações educativas e de conscientização voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher.

A diretora técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha, disse que a expectativa é que a Rodada de Negócios deste ano dobre a meta em faturamento.

“Os nossos artistas estão conseguindo viver da sua arte. Isso é muito importante e isso está diretamente relacionado à participação do Sebrae nos projetos da Fundação de Cultura. A Rodada de Negócios já é tradicional, este ano nós estamos trazendo doze lojistas, doze bons compradores, para que no mínimo a gente repita os números do ano passado, que em três horas a gente já tinha emplacado 350 mil. Eu acredito que vamos dobrar a meta, porque nós temos arte, nós temos talento para que isso de fato aconteça”.

Atrações nacionais

Além da forte participação institucional e da valorização de iniciativas locais, o Delas Day 2026 amplia seu alcance ao receber nomes de projeção nacional, reconhecidos por suas trajetórias e pela atuação em diferentes áreas. Profissionais que transitam entre comunicação, empreendedorismo, esporte, arte e desenvolvimento humano integram a programação, trazendo experiências que dialogam diretamente com temas como identidade, superação, liderança e autonomia.

No dia 24 de fevereiro, a agenda nacional tem início às 15h30 com Polyana Felix, seguida, às 17h, pelo comunicador e escritor Marcos Piangers, conhecido por suas reflexões sobre comportamento e relações humanas. Encerrando a noite, às 19h30, a empresária e influenciadora Natalia Beauty compartilha sua trajetória no empreendedorismo e na construção de marca pessoal.

Já no dia 25 de fevereiro, a programação segue a partir das 14h com a jornalista Izabella Camargo, que aborda temas ligados à saúde emocional e ao ambiente de trabalho. Às 17h, a atriz e empresária Giovanna Antonelli sobe ao palco para falar sobre carreira, reinvenção e protagonismo feminino.

Na sequência, às 18h15, a humorista Pequena Lô traz uma abordagem leve e potente sobre inclusão, identidade e vivências contemporâneas. O encerramento das palestras nacionais acontece às 19h30, com a ex-atleta Hortência Marcari, referência no esporte brasileiro, que compartilha aprendizados sobre liderança, disciplina e trabalho em equipe.

Povos originários

A diversidade cultural e territorial das mulheres sul-mato-grossenses é um dos pontos centrais do Delas Day 2026. A Secretaria de Estado de Cidadania, por meio das Subsecretarias de Políticas Públicas para Povos Originários e para a Promoção da Igualdade Racial, promove debates específicos voltados às realidades das mulheres indígenas e quilombolas.

Na Sala Ipê Amarelo 1, ocorrem os painéis “Mulheres Indígenas – Nascer, Viver e Empreender na Aldeia” e “Mulheres Quilombolas – Nascer, Viver e Empreender na Comunidade”, ampliando o espaço de escuta, visibilidade e reconhecimento dessas mulheres como protagonistas de seus territórios.

Além disso, a Subsecretaria de Políticas Públicas para Povos Originários organiza caravanas, viabilizando a participação de mulheres indígenas e quilombolas de comunidades de Campo Grande, garantindo acesso, inclusão e representatividade no evento.

A iniciativa é resultado de uma ampla articulação institucional que envolve o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Sebrae-MS, Sistema Fiems, Sistema Comércio MS (Fecomércio, Sesc e Senac), Sistema Famasul Senar/MS, Faculdade Insted, CMEC (Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura) e UFMS, além do apoio de entidades como Faems, Fundect, Uems, AMEMS, Banco do Brasil, Assomasul, Apex Brasil, Femedi e Prefeitura de Campo Grande. (Colaborou Governo de MS).

Serviço: O evento acontece nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2026, das 13h às 21h, no Bosque Expo, espaço localizado no Shopping Bosque dos Ipês, na Avenida Cônsul Assaf Trad, nº 4.796. A participação é totalmente gratuita, mas as vagas são limitadas. Para garantir presença e acompanhar toda a programação, as interessadas devem realizar a inscrição antecipadamente pelo site www.delasday.com.br.

