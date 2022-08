Carro da cantora Paula Fernandes capota em rodovia paulista

A cantora e compositora, Paula Fernandes de 38 anos saiu ilesa de um acidente ocorrido na noite do último sábado (27) enquanto seguia pela rodovia Castello Branco, em São Paulo. Ela estava com o namorado, empresário Rony Cecconello retornando para casa.

De acordo com o site Splash, do portal UOL, a cantora contou aos fãs por meio de sua conta no Instagram que tinha sofrido um acidente, mas que ela e o namorado estavam bem e com apenas algumas escoriações. Na foto divulgada pela cantora, mostra o carro de ponta cabeça e destruído. Apesar da imagem e do susto, a cantora contou que estavam bem e que ela “renasceu”.

“Eu só sei que eu tô viva e sei que ontem eu renasci… Esta imagem chocante representa o dia mais difícil da minha vida, em que eu achei que seria o nosso fim… Muita coisa passou pela minha cabeça naqueles segundos de horror e, quando finalmente parou, eu só queria saber como o Rony estava? E ele estava bem!”.

Acidente – De acordo com a cantora, o acidente ocorreu enquanto retornavam para casa pela rodovia Castello Branco, em São Paulo, quando um carro desgovernado bateu na traseira do seu veículo, e ela perdeu o controle da direção. Com a força do impacto o carro capotou algumas vezes até parar no acostamento.