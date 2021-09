Participação de caminhoneiros nas manifestações é fraca em MS

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) não registrou até o momento nesta terça-feira (7), feriado de Independência, qualquer tipo de manifestação ou bloqueio nas rodovias que cortam o Mato Grosso do Sul. Na capital do Estado, cerca de mil motoristas participaram das manifestações, segundo a Polícia Militar.

A expectativa era de que protestos de motoristas de caminhões ou empresários que atuam no setor de logística ocorresse nesse feriado. Em Minas Gerais, na serra do Rio de Janeiro e na Rodovia Presidente Dutra, que liga as regiões metropolitanas de Rio e São Paulo, houve manifestações do setor.

o presidente da Abrava (Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores), Wallace Landim disse que os caminhoneiros não vão aderir ao movimento e afirmou que outras associações também não irão aderir a paralisações durante o feriado.

Em nota, a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos (CNTA) disse que a participação dos motoristas associados, irá representar a vontade individual e não estará ligada ao caminhoneiro autônomo. Acesse também: De verde e amarelo, manifestantes da Capital pedem um País melhor

(Com informações do Poder 360)