Parque dos Poderes já tem 100% de avenidas recapeadas

Nove meses após o início das obras de revitalização do Parque dos Poderes, 100% do recapeamento das avenidas do complexo foram concluídos nesta semana.

As avenidas Poeta Manoel de Barros, Desembargador José Nunes da Cunha, Marcelo de Castro Fontes Júnior, Waldir dos Santos Pereira, André Junqueiras Fortes e a Presidente Manoel Ferraz de Campos Sales estão com asfalto novo, faltando a sinalização viária que deve ser feita nas próximas semanas. Já as avenidas Leão Neto do Carmo, que dá acesso à Receita Federal e TRE (Tribunal Regional Eleitoral), foi recapeada em 2018, após a execução da drenagem na via, mesmo ano em que a avenida Fadel Thajer Iunes foi inaugurada. As duas apresentam boas condições da pista.

Até maio o complexo contará com 70 bancos de descanso, lixeiras e o paisagismo já mudou o visual do Parque dos Poderes. Os abrigos nos pontos de ônibus também são novidade. Todos foram trocados por uma estrutura moderna, onde os bancos ainda serão instalados.

Desde sua inauguração, em 1982, é a primeira reforma completa que o Parque dos Poderes recebe.