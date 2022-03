Valor do kg do mel fica mais caro por conta da produção

O preço médio do quilo de mel pago ao produtor em Mato Grosso do Sul encareceu 69%, de 2020 para 2021, de acordo com dados da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento). O produto saiu de R$8,16 para R$ 13,79.

Segundo a analista técnica do Sistema Famasul, Eliamar Oliveira, em janeiro de 2021, o Estado registrou 25.834 caixas de abelha. Já no final do ano, passou para 27.742 caixas. Com isso, o aumento foi de 7,39%.

Foram produzidas 984 toneladas de mel no Estado, em 2020, de acordo com a pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

“A demanda de mel teve um crescimento, devido à pandemia, valorizando o produto. Além disso, o aumento do dólar frente ao real também encareceu o preço da mercadoria. Esses dois fatores somado ao aumento dos custos de produção, insumos e transporte fez com que o produto aumentasse o valor no mercado”, explica o coordenador técnico do Sistema Famasul ( Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul), André Nunes.

