BBB 22: “Eu e você no paredão”, diz Jade a Arthur após atender Big Fone

O Big Fone tocou mais uma vez no BBB 22. Na noite de ontem quem atendesse ia direto ao paredão e indicava mais uma pessoa e quem atendeu foi Jade Picon.

Após ouvir o recado do telefone, a sister se dirige ao ator, que também está no gramado da casa: “Eu e você no Paredão”, diz Jade a Arthur.