Parque do Pombo será palco de observação de aves no “Global Big Day em Três Lagoas

Neste sábado, 14 de outubro, a cidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, entra para o roteiro de observação de pássaros livres na natureza, à medida que o Parque Natural Municipal do Pombo, mantido pela Prefeitura Municipal, se torna um ponto de destaque no “Global Big Day”, o maior evento de observação de aves do mundo. Milhares de pessoas em todo o planeta dedicam-se à observação e registro de aves em seu habitat natural.

O Parque do Pombo, cuidadosamente administrado pela Secretaria do Meio Ambiente e Agronegócio (SEMEA), foi escolhido por sua relevância na conservação da vegetação e fauna do cerrado. Esse evento é de grande importância para o município e se alinha aos esforços da Gestão Angelo Guerreiro para impulsionar o turismo local.

O turismo de observação de aves não apenas tem potencial de conservação, mas também contribui para o desenvolvimento local e movimenta a economia, estimulando a preservação de ecossistemas e dando visibilidade a espaços de conservação. Isso ocorre porque todo observador de aves é, por natureza, um conservacionista, uma vez que a preservação do meio ambiente é essencial para suas atividades de observação.

O “Global Big Day” é um evento em que os observadores de aves documentam as espécies que encontram e enviam essas informações para uma plataforma de ciência cidadã, tornando-se, assim, cidadãos cientistas. Esse grande esforço de observação contribui para a ampliação do conhecimento científico sobre aves ao redor do mundo. Os participantes compartilham os dados coletados por meio do aplicativo eBird.

Esse evento é promovido pelo Laboratório de Ornitologia da Universidade de Cornell, em Nova Iorque (EUA), desde 2015 e tem sido fundamental para o avanço da observação de aves globalmente. No ano passado, em outubro de 2022, cerca de 35.000 pessoas de 180 países compartilharam aproximadamente 80.000 listas de espécies observadas em um período de 24 horas. Mato Grosso do Sul tem se destacado nesse evento, registrando números expressivos em termos de espécies observadas e locais de observação de aves no Brasil.

Com informações da Prefeitura de Três Lagoas