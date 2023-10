Domingo será marcado por alta temperaturas e máxima acima de 40°C

O domingo (15) será um dia onde as temperaturas estarão em elevação, podendo atingir valores próximos aos 41°C, com destaque para as regiões norte, pantaneira, bolsão e sudoeste de Mato Grosso do Sul. A previsão é do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento.

“Devido ao aquecimento diurno e o retorno de umidade para o estado, espera-se pancadas de chuvas e tempestades isoladas, principalmente nas regiões centro-norte, sul, bolsão e leste”, comenta a coordenadora do centro, a meteorologista Valesca Fernandes.

Para as regiões sul e leste do Estado, é previsto mínima 21°C e máxima que pode atingir os 36°C. Para as regiões norte, pantaneira e sudoeste, os termômetros variam da mínima de 22°C e máxima de até 40°C. Em Campo Grande, mínima de 24°C e máxima de até 35°C.

Além disso, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar, entre 15-35%. Os ventos atuam do quadrante norte com velocidade entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50km/h.