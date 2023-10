Quinto avião brasileiro parte de Israel para repatriar brasileiros retidos no Oriente Médio

O governo brasileiro continua a mobilizar esforços para trazer de volta os brasileiros retidos no Oriente Médio devido ao conflito militar entre Israel e o grupo Hamas. Neste sábado (14), o quinto avião envolvido na operação de resgate, um KC-30 pertencente à Força Aérea Brasileira (FAB), partiu de Tel Aviv, em Israel, às 11h55.

A aeronave decolou do Aeroporto Ben Gurion levando a bordo 215 passageiros com destino ao Brasil. Entre os passageiros, destacam-se nove bebês, além da tripulação militar e 16 animais de estimação. A previsão da FAB é que a aeronave pouse no Aeroporto do Galeão no início da madrugada deste domingo (15). Com essa operação, o total de brasileiros repatriados por meio da “Operação Voltando em Paz”, do governo federal, chegará a 916 pessoas.

O Ministério das Relações Exteriores estima que serão necessários pelo menos 15 voos para trazer de volta ao país todos os brasileiros que solicitaram a ajuda do corpo diplomático para deixar a região do conflito. O embaixador do Brasil em Israel, Fred Meyer, assegurou: “Todos os que quiserem sair, sairão.”

No entanto, mais de 2.7 mil cidadãos brasileiros atualizaram seus dados pessoais por meio do formulário disponibilizado pela embaixada brasileira em Tel Aviv. O diretor do Departamento Consular do Itamaraty, Aloysio Mares Dia Gomide Filho, explicou que nem todos manifestaram intenção de deixar a região neste primeiro momento, e houve casos de duplicação e até triplicação de registros. Portanto, o número exato de brasileiros na região ainda não está claro.

A operação de resgate inclui diversos voos para assegurar a segurança e o retorno de todos os brasileiros na região. Uma sexta aeronave, um VC-2 da Presidência da República com capacidade para 40 pessoas, está aguardando autorização em Roma, na Itália, para seguir viagem até o Egito. Neste país, o Ministério das Relações Exteriores tentará embarcar o grupo de brasileiros que está na Faixa de Gaza, um território palestino sob forte ataque das forças militares israelenses.

Com informações da Agência Brasil



Leia mais:

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram