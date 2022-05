Após denúncia de cliente,  Procon encontra produtos vencidos em mercado na Vila Nasser 

Após denúncia de cliente, o Procon Campo Grande, autuou um supermercado e recolheu produtos com data de validade vencida na Vila Nasser em Campo Grande.

Segundo o órgão, no estabelecimento comercial foram encontradas mercadorias fora do prazo de validade, entre os produtos, farinha der mandioca, farofa temperada com vencimento no mês de fevereiro deste ano, biscoitos que venceram em abril, além de energéticos e cervejas.

Havia, também, produtos sem informações de validade, como é ocaso de erva-mate para tereré e várias unidades de doce de leite. Todos os produtos que apresentaram irregularidades foram descartados e inutilizados na presença dos fiscais e de empregados do supermercado, de maneira a não terem condições de voltarem às prateleiras.