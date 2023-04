Dupla é presa transportando maconha em fundo falso de veículo

Dois homens, entre 19 e 27 anos, foram presos, ontem (5), com quase 100 quilos de maconha em fundo falso de veículo. A apreensão aconteceu na MS-156, na zona rural do município de Amambai, a 350 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), a apreensão ocorreu durante uma fiscalização, quando abordaram um veículo, de modelo Renault/ Sandero, conduzido por um jovem de 19 anos. Durante entrevista, quanto o jovem e o passageiro de 27 anos, entraram em contradição em suas respostas.

A equipe do DOF, orientou para que a dupla saísse do veículo para realizar uma vistoria minuciosa. Em busca, os policiais encontraram 110 quilos de tablete escondidos em compartilhamento oculto. Após pesagem, foi totalizado 95 kg da droga.

Questionados sobre o transporte ilegal da maconha, a dupla relatou que teria pegado o veículo carregado em Coronel Sapucaia e levaria até a Bahia, onde receberia 10 mil pelo transporte. Segundo a polícia, os entorpecentes estão avaliados em R$ 200 mil.

Ambos foram encaminhados para a Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), juntamente com os materiais apreendidos.

