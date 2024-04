Chegada de Marquinhos Trad no PDT provoca debandada de mulheres dentro do partido

Presidente do Movimento PDT Mulher, professora Rose Farias, se filiou ao PSB no início da semana

“Eu apresentei a minha renúncia ao cargo e solicitei a desfiliação no dia 3 e já me filiei ao PSB”. Esta foi a afirmação da ex-presidente do PDT Mulher, professora Rose Farias que justificou a saída devido à filiação do ex-prefeito Marquinhos Trad no partido.

“Ouvi muito a seguinte frase: gosto muito de você, mas com um homem acusado de assédio sexual a mulheres, não dá para dividir o partido, nós não queremos”. Rose disse que junto com ela um grupo de 20 mulheres que atuavam no PDT mulher se desfiliaram. A debandada de mulheres do PDT deve atingir o partido em todo o Estado, mas segundo afirmou Rose Farias não significa que as mulheres que deixarem o partido venham a se filiar ao PSB ou mesmo em qualquer outro partido.

“O sentimento predominante é de descrença das mulheres na política e muitas que estão deixando o partido não querem permanecer na política partidária”, afirmou a agora ex-presidente do PDT Mulher de Campo Grande.

O deputado estadual Lucas de Lima, que chegou a ser anunciado como pré-candidato do partido à Prefeitura de Campo Grande, não poderá deixar a sigla neste momento, mas já manifestou insatisfação com a filiação de Marquinhos Trad e deverá tomar uma posição nas próximas semanas. Como a janela para a transferência de deputados estaduais e federais só deve ser aberta em 2026, Lucas de Lima não pode pedir a desfiliação sem correr o risco de perder o mandato. “Não fui ouvido e nem prestigiado sobre possíveis alianças com outros partidos. Infelizmente, a nacional do partido é quem está definindo tudo, inclusive filiações que sou contra. Renunciei aos cargos que eu tinha dentro do partido”. aponta.

O Lucas de Lima ainda não anunciou oficialmente se deixa a pré-candidatura à prefeitura da capital, pontuou.

Por Laureano Secundo

