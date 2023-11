Hoje é o último dia para envio de cartinhas da Campanha Papai Noel dos Correios

O envio de cartinhas para a Campanha Papai Noel dos Correios vai até hoje, segunda-feira (20). O projeto Todo Mundo Pode Ser Noel buscar presentear crianças na época do natal.

Essa campanha já existe a mais de 40 anos e começou por iniciativa dos funcionários dos Correios que todo ano recebiam inúmeras cartas de crianças endereçadas ao Papai Noel. Neste ano, as crianças de 23 Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI), 3 escolas municipais e 4 ONGs estão sendo agraciadas e apadrinhadas pelo projeto.

Para enviar uma cartinha, a criança precisa atender aos pré-requisitos de ter até 10 anos de idade e estudar em escola pública ou ser membro de algum projeto da comunidade, como ONGs, e estudar ou estar matriculada até a quinta série do ensino fundamental. Crianças PDCs não tem idade máxima para o envio da cartinha.

As cartas devem ser manuscritas, e no caso de crianças que ainda não sabem escrever, ela pode desenhar e o responsável escrever qual presente ela quer ganhar. Após isso, é só tirar uma foto da carta, preencher o formulário disponível no site e enviar.

Os envios vão até hoje, mas as adoções das cartinhas vão até o dia 15 de dezembro, caso sejam presencialmente. E, excepcionalmente, nas unidades do shopping Campo Grande, as adoções vão até o dia 17 de dezembro. O envio dos presentes vai até o dia 18 do mesmo mês.