Confira a coluna ‘Em Alta’

O campo-grandense Zé Eduardo lançou o single “Tomara que Traia”, que faz parte do DVD intitulado “Nosso Sonho”. O clipe foi gravado este ano, em Goiânia. A canção é composta por Bárbara Costa, Bruno Marques, Fausto Maciel, Pâmela Carvalho e Rodrigo Hit. A música ficou show, eu gostei. Sucesso!

Rapidinhas…

Neno Ferreira completou 7 anos com seu programa, na TV “Imaculada”. Para comemorar, ele realizou uma super festa na Colônia Paraguaia. Parabéns meu amigo, você merece.

Jean Guilherme e Everson Nunes estão de parabéns. À frente da rádio “Conquista” eles vêm fazendo o maior sucesso no Estado. Mais um canal que abre espaço para os artistas regionais. É disso que MS estava precisando…

Meu amigo e cantor Ferrant confirmou retorno aos palcos, com sua mais nova dupla. Já tem data para o lançamento, será ainda este mês. Sou suspeito para falar, ele canta demais. Fico na torcida pelo sucesso deles.

Estou muito feliz com a repercussão da minha coluna. Tenho recebido mensagens do Estado todo, com sugestão de conteúdos e elogios. Muito obrigado mesmo pelo carinho. Faço com muita dedicação e amor.

Quem enviou um vídeo mandando um abraço foi o cantor Hugo Alvarez. Ele faz muito sucesso na região norte. Em breve estará por aqui, fiquei muito grato pelo reconhecimento e carinho.

A Warner Music Brasil anunciou Tony Vieira como novo gerente de A&R da empresa. Ele tem passagem pela Som Livre e uma experiência de duas décadas no mercado da música e da tecnologia.

Curtinhas

Gusttavo Lima anuncia música com Hugo e Guilherme.

A Som Livre garante quatro troféus no Grammy Latino 2023.

Antes de encerrar, quero parabenizar a prefeita Adriane Lopes, pelo seu belíssimo trabalho à frente da prefeitura. Uma boa semana para todos, a gente se vê por aí. Até mais!!!

Por Jhoseff Bulhões.