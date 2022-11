Atlético-MG enfrenta Cuiabá na busca por vaga em Libertadores

Atlético-MG e Cuiabá entram em campo na noite de hoje (10), às 20h30, no Mineirão. O Galo luta por uma vaga na Libertadores, já o Cuiabá quer permanecer na série A. Para isso uma vitória é essencial para ambos os clubes.

O Atlético-MG é hoje 9º colocado, com 52 pontos. O time precisa vencer para alcançar o G8 e os resultados da rodada até aqui contribuíram para isso. O empate do Athletico, a derrota do São Paulo e do América, ajudaram o Galo a chegar no grupo de acesso à competição no ano que vem. Se vencer o Cuiabá, o time chegará os 55 pontos e entrará no G8 do Brasileirão.

O Cuiabá ocupa a 16° colocação com 38 pontos e busca vencer para se distanciar ainda mais de Atlético-Go e do Ceará que possuem 34 pontos. Se o Dourado vencer essa partida, já esta matematicamente confirmado na elite do Brasileirão no próximo ano.

Prováveis escalações

Além dos lesionados (Arana, Rabello, Hulk e Kardec), o Atlético tem mais um desfalque: Allan, suspenso. Ele deve ser substituído por Otávio. Pedrinho segue em transição do departamento médico para os trabalhos com bola e não será relacionado para o jogo no Mineirão.

Time provável: Everson; Mariano (Guga), Jemerson, Junior Alonso (Réver) e Dodô; Jair, Otávio e Nacho; Ademir (Zaracho), Keno e Vargas.

Já o Cuiabá não terá o técnico António Oliveira à beira do campo, expulso na rodada passada. O zagueiro Marllon está fora pelo terceiro cartão amarelo. Pepê é outra baixa para o confronto, em razão de um desconforto muscular na coxa.

Time provável: Walter; Joaquim, Paulão, Alan Empereur e Igor Cariús; Marcão, Camilo e Rafael Gava; Jonathan Cafu, André Luís e Deyverson.

